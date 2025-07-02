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Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине
Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул в разговоре с Владимиром Зеленским важность дипломатических и политических решений для урегулирования кризиса... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:30:00+03:00
2025-07-02T17:30:00+03:00
2025-07-02T17:30:00+03:00
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абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул в разговоре с Владимиром Зеленским важность дипломатических и политических решений для урегулирования кризиса на Украине, заявила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению, во вторник Зеленский позвонил ас-Сиси. "В ходе разговора обсуждались последние события российско-украинского кризиса, президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул важность дипломатических и политических решений и приоритетности языка диалога для урегулирования нынешнего кризиса", - сообщается в заявлении. Как отмечается, ас-Сиси добавил, что Египет поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.
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в мире, египет, украина, абдель фаттах ас-сиси, владимир зеленский
В мире, Египет, Украина, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Зеленский
Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине
Президент Египта ас-Сиси заявил Зеленскому о важности дипломатических решений