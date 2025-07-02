https://ria.ru/20250702/prezident-2026788407.html

Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине

Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Президент Египта подчеркнул важность дипломатических решений по Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул в разговоре с Владимиром Зеленским важность дипломатических и политических решений для урегулирования кризиса... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:30:00+03:00

2025-07-02T17:30:00+03:00

2025-07-02T17:30:00+03:00

в мире

египет

украина

абдель фаттах ас-сиси

владимир зеленский

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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул в разговоре с Владимиром Зеленским важность дипломатических и политических решений для урегулирования кризиса на Украине, заявила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению, во вторник Зеленский позвонил ас-Сиси. "В ходе разговора обсуждались последние события российско-украинского кризиса, президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул важность дипломатических и политических решений и приоритетности языка диалога для урегулирования нынешнего кризиса", - сообщается в заявлении. Как отмечается, ас-Сиси добавил, что Египет поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.

https://ria.ru/20250509/turisty-2016116094.html

египет

украина

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в мире, египет, украина, абдель фаттах ас-сиси, владимир зеленский