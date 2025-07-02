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В Крыму потушили ландшафтный пожар под Алуштой
В Крыму потушили ландшафтный пожар под Алуштой - РИА Новости, 02.07.2025
В Крыму потушили ландшафтный пожар под Алуштой
Ландшафтный пожар под Алуштой в Крыму полностью ликвидирован, его площадь, по уточненным данным, составила 8,1 гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:09:00+03:00
2025-07-02T16:09:00+03:00
2025-07-02T17:25:00+03:00
происшествия
республика крым
алушта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар под Алуштой в Крыму полностью ликвидирован, его площадь, по уточненным данным, составила 8,1 гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. Пожар в районе села Лазурное под Алуштой произошел в воскресенье. Тушение осложняли ветер и горная местность, пожар затронул гору Кастель. Были привлечены более 300 человек и вертолеты. В понедельник, по сообщению ГУ МЧС Крыма, пожар был локализован на площади пяти гектаров. "В 14.20 ландшафтный пожар в районе поселка Лазурный ГО Алушта полностью ликвидирован. По итогам уточнения информации площадь возгорания составила 8,1 гектара", - сообщили в МЧС. В течение четырех суток на борьбу с огнем привлекались от РСЧС 639 человек и 111 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения главного управления МЧС России по республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов республики Крым, "Заповедного Крыма" и Национального парка "Крымский", администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей, отметили в ведомстве.
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происшествия, республика крым, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму потушили ландшафтный пожар под Алуштой
В Крыму потушили ландшафтный пожар под Алуштой на площади 8,1 гектара