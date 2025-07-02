https://ria.ru/20250702/pozhar-2026655828.html

В Улан-Удэ загорелся склад

В Улан-Удэ загорелся склад - РИА Новости, 02.07.2025

В Улан-Удэ загорелся склад

Склад загорелся на улице Лебедева в Улан-Удэ, на месте работают пожарные, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:48:00+03:00

2025-07-02T08:48:00+03:00

2025-07-02T08:48:00+03:00

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

УЛАН-УДЭ, 2 июл - РИА Новости. Склад загорелся на улице Лебедева в Улан-Удэ, на месте работают пожарные, сообщил региональный главк МЧС. "На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании склада на улице Лебедева. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)