https://ria.ru/20250702/pozhar-2026655828.html
В Улан-Удэ загорелся склад
В Улан-Удэ загорелся склад - РИА Новости, 02.07.2025
В Улан-Удэ загорелся склад
Склад загорелся на улице Лебедева в Улан-Удэ, на месте работают пожарные, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:48:00+03:00
2025-07-02T08:48:00+03:00
2025-07-02T08:48:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 2 июл - РИА Новости. Склад загорелся на улице Лебедева в Улан-Удэ, на месте работают пожарные, сообщил региональный главк МЧС. "На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании склада на улице Лебедева. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ загорелся склад
В Улан-Удэ на улице Лебедева загорелся склад