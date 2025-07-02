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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву - РИА Новости, 02.07.2025
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:29:00+03:00
2025-07-02T02:29:00+03:00
2025-07-02T07:07:00+03:00
ижевск
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр бречалов
ил-76
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России."Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших", — рассказали в ведомстве.В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.Налет БПЛА на Ижевск
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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены самолетом Ил-76 в Москву, сообщили в МЧС
2025-07-02T02:29
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ижевск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, александр бречалов, ил-76, центроспас
Ижевск, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Бречалов, Ил-76, Центроспас
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
МЧС: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву