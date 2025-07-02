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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву - РИА Новости, 02.07.2025
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02:29 02.07.2025 (обновлено: 07:07 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/postradavshie-2026640094.html
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву - РИА Новости, 02.07.2025
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.07.2025
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ижевск
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр бречалов
ил-76
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.&quot;Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших&quot;, — рассказали в ведомстве.В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.Налет БПЛА на Ижевск
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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены в Москву
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены самолетом Ил-76 в Москву, сообщили в МЧС
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ижевск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, александр бречалов, ил-76, центроспас
Ижевск, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Бречалов, Ил-76, Центроспас
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

МЧС: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших", — рассказали в ведомстве.

В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.

Налет БПЛА на Ижевск

  • Около 9:00 мск 1 июня одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дрона, там начался пожар..
  • Открытое горение в цехе предприятия ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.
  • Рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов.
  • Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10.
  • Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
  • В Удмуртии ввели режим ЧС, в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеИжевскМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияАлександр БречаловИл-76Центроспас
 
 
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