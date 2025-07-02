https://ria.ru/20250702/postradavshie-2026640094.html

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву - РИА Новости, 02.07.2025

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:29:00+03:00

2025-07-02T02:29:00+03:00

2025-07-02T07:07:00+03:00

ижевск

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр бречалов

ил-76

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России."Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском. Санитарным рейсом МЧСРоссии в Москву доставили шесть пострадавших", — рассказали в ведомстве.В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.Налет БПЛА на Ижевск

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026617648.html

ижевск

москва

россия

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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены в Москву Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены самолетом Ил-76 в Москву, сообщили в МЧС 2025-07-02T02:29 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ижевск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, александр бречалов, ил-76, центроспас