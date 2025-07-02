https://ria.ru/20250702/postavki-2026726161.html

Эксперт объяснил приостановку поставок американского оружия Украине

Эксперт объяснил приостановку поставок американского оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Эксперт объяснил приостановку поставок американского оружия Украине

Приостановка военных поставок Киеву связана с тем, что Украина не является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа, запасы оружия в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:50:00+03:00

2025-07-02T13:50:00+03:00

2025-07-02T13:55:00+03:00

сша

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дональд трамп

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министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приостановка военных поставок Киеву связана с тем, что Украина не является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа, запасы оружия в арсеналах Пентагона в значительной степени истощены, в том числе из-за 12-дневной войны на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, объяснив это интересами Америки. Приостановка коснулась перехватчиков Patriot, ракет Hellfire и Stinger, сообщил NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе. "Данное решение обусловлено рядом факторов. Прежде всего, в значительной мере истощены запасы указанных вооружений и средств поражения в арсеналах Пентагона. Вследствие предшествующих поставок во времена Байдена на Украину, а также в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном, перед и во время которой Вашингтон активно помогал Тель-Авиву. При этом для военного руководства США совершенно очевидна необходимость усиления системы ПВО-ПРО американских военных баз в регионе Ближнего Востока", - сказал Коротченко. По его словам, конфликт вокруг Ирана вновь может вспыхнуть в любой момент, поэтому обеспечение безопасности американских военных объектов, ключевых баз, а также союзников США в регионе выходит на первый план, учитывая, что их военный потенциал в значительной степени израсходован. "Как известно, Украина не входит в число приоритетов администрации Дональда Трампа. Поэтому внимание к ней периферийное, по остаточному принципу, и всю основную тяжесть в сфере военных усилий США будут реализовывать по другим, более приоритетным для них направлениям. Ну и, наконец, надо понимать, что в целом, в Пентагоне есть осознание того, что в ходе проведенной ревизии по ситуации в американском военном ведомстве и в целом вооруженных силах США новым главой Пентагона Питом Хегсетом и пришедшей с ним командой был вскрыт ряд уязвимостей, связанных с недостаточными возможностями ВС США как в области ведения операций, так и по отражению атак со стороны средств воздушного нападения потенциального противника", - отметил военный аналитик. Вместе с тем Россия, по мнению Коротченко, при оценке рисков и угроз в свете специальной военной операции должна сделать особый акцент на информации об увеличении темпов поставки оружия на Украину ключевыми странами Евросоюза (Франции, Германии и ряда других), а также Великобританией. "Было принято решение по резкому, на несколько порядков, наращиванию поставок оружия и боеприпасов на Украину, а также организации там производств по сборке и поставке в подразделения ВСУ, занимающимся дальними воздушными ударами, различного рода беспилотников самолетного типа с дальностью действия от 1 тысячи километров до 2-2,5 тысяч", - подчеркнул собеседник агентства. Аналитик считает, что это серьезная угроза, учитывая, что ВСУ, теряя позиции и отступая на поле боя по всей линии боевого соприкосновения, будут стремиться компенсировать свои территориальные потери масштабированием массированных ударов дронами-камикадзе самолетного типа по ключевым объектам на территории России. "При этом все разведывательное обеспечение, планирование ударов, маршрутизация с учетом предоставления цифровых карт местности, составление полетных заданий, выработка стратегии и тактики применения БПЛА в значительной мере осуществляется соответствующими структурами ВСУ в координации и при поддержке ведущих западных спецслужб, прежде всего, необходимо здесь назвать, конечно, британскую МI-6, а также министерство обороны Великобритании", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".

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https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html

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