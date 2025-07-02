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На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи

На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи - РИА Новости, 02.07.2025

На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал "неприятным и болезненным" решение США о приостановке... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:14:00+03:00

2025-07-02T12:14:00+03:00

2025-07-02T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал "неприятным и болезненным" решение США о приостановке военной помощи Киеву. "Это решение (США - ред.), безусловно, очень неприятное для нас ... и болезненное", - приводит агентство Рейтер слова Вениславского. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, сша, федор вениславский