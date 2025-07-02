СМИ: в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов
В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов для выкупа
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские полицейские
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские полицейские. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Банда из граждан Украины, занимавшаяся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа, ликвидирована в Польше, сообщает польская радиостанция RMF FM.
Уточняется, что четыре человека привлекаются к уголовной ответственности за похищения, а также за незаконное пересечение границы. По данным радиостанции все они находились в Польше легально. Среди задержанных две женщины 40 и 20 лет.
RMF FM сообщает, что члены банды "занимались незаконной переправкой мигрантов, которые через Белоруссию попадали в Евросоюз".
В середине июня в полицию поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. "В сообщении на английском языке говорилось о том, что в Польше банда требует от них выкуп в криптовалютах. Преступники угрожали, что жертвы будут убиты, а их органы проданы. К сообщению прилагались фотографии обнаженных, связанных мужчин", - говорится в сообщении.
После похищенным удалось сбежать, а похитителям удалось скрыться в Латвии, где они продолжили свою деятельность. "Мужчин без одежды заметили очевидцы и передали пограничникам. Члены банды бежали в Латвию, где похитили троих малийцев. Мужчин связали и заперли в багажнике. Одного из них похитители привязали к дереву и жестоко избили деревянной дубинкой. Видео пыток они отправили его семье с требованием выкупа", - говорится в сообщении.
В итоге все четверо подозреваемых были задержаны на территории Польши. Суд уже применил к ним меру пресечения в виде содержания под стражей.
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