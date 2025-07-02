https://ria.ru/20250702/polsha-2026668055.html

СМИ: в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов

СМИ: в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов - РИА Новости, 02.07.2025

СМИ: в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов

Банда из граждан Украины, занимавшаяся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа, ликвидирована в Польше, сообщает польская радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:10:00+03:00

2025-07-02T10:10:00+03:00

2025-07-02T12:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Банда из граждан Украины, занимавшаяся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа, ликвидирована в Польше, сообщает польская радиостанция RMF FM. "Международная банда, подозреваемая в насильственных похищениях мигрантов с целью выкупа в Польше и Латвии, была ликвидирована сотрудниками Центрального следственного управления полиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что четыре человека привлекаются к уголовной ответственности за похищения, а также за незаконное пересечение границы. По данным радиостанции все они находились в Польше легально. Среди задержанных две женщины 40 и 20 лет. RMF FM сообщает, что члены банды "занимались незаконной переправкой мигрантов, которые через Белоруссию попадали в Евросоюз". В середине июня в полицию поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. "В сообщении на английском языке говорилось о том, что в Польше банда требует от них выкуп в криптовалютах. Преступники угрожали, что жертвы будут убиты, а их органы проданы. К сообщению прилагались фотографии обнаженных, связанных мужчин", - говорится в сообщении. После похищенным удалось сбежать, а похитителям удалось скрыться в Латвии, где они продолжили свою деятельность. "Мужчин без одежды заметили очевидцы и передали пограничникам. Члены банды бежали в Латвию, где похитили троих малийцев. Мужчин связали и заперли в багажнике. Одного из них похитители привязали к дереву и жестоко избили деревянной дубинкой. Видео пыток они отправили его семье с требованием выкупа", - говорится в сообщении. В итоге все четверо подозреваемых были задержаны на территории Польши. Суд уже применил к ним меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20250519/wsj-2017768079.html

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