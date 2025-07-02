https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026799702.html

В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой

В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой - РИА Новости, 02.07.2025

В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой

Маршрутка опрокинулась от столкновения с легковушкой в Подмосковье, в результате ДТП госпитализирована 79-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:27:00+03:00

2025-07-02T18:27:00+03:00

2025-07-02T18:33:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Маршрутка опрокинулась от столкновения с легковушкой в Подмосковье, в результате ДТП госпитализирована 79-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По предварительной информации, сегодня примерно в 13.45 на 3-м километре автодороги "Суворово - Руза" произошло столкновение автомобиля марки "Хендэ" и маршрутного микроавтобуса марки "Луидор", который от удара опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным МВД, одну пассажирку 1946 года рождения доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, отметили в подмосковной полиции.

https://ria.ru/20250702/dtp-2026755379.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)