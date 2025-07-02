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В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой - РИА Новости, 02.07.2025
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18:27 02.07.2025 (обновлено: 18:33 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026799702.html
В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой
В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой - РИА Новости, 02.07.2025
В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой
Маршрутка опрокинулась от столкновения с легковушкой в Подмосковье, в результате ДТП госпитализирована 79-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:27:00+03:00
2025-07-02T18:33:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Маршрутка опрокинулась от столкновения с легковушкой в Подмосковье, в результате ДТП госпитализирована 79-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По предварительной информации, сегодня примерно в 13.45 на 3-м километре автодороги "Суворово - Руза" произошло столкновение автомобиля марки "Хендэ" и маршрутного микроавтобуса марки "Луидор", который от удара опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным МВД, одну пассажирку 1946 года рождения доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, отметили в подмосковной полиции.
https://ria.ru/20250702/dtp-2026755379.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье маршрутка опрокинулась при столкновении с легковушкой

Маршрутка опрокинулась в Подмосковье, 79-летняя пенсионерка госпитализирована

© Подмосковная полиция/TelegramМесто столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Подмосковье
Место столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Подмосковная полиция/Telegram
Место столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Подмосковье
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Маршрутка опрокинулась от столкновения с легковушкой в Подмосковье, в результате ДТП госпитализирована 79-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"По предварительной информации, сегодня примерно в 13.45 на 3-м километре автодороги "Суворово - Руза" произошло столкновение автомобиля марки "Хендэ" и маршрутного микроавтобуса марки "Луидор", который от удара опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным МВД, одну пассажирку 1946 года рождения доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, отметили в подмосковной полиции.
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