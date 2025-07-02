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Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне

Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне - РИА Новости, 02.07.2025

Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне

Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском... РИА Новости, 02.07.2025

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кндр (северная корея)

пхеньян

россия

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ким чен ын

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Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском языке.Концерт посетила министр культуры России Ольга Любимова, приехавшая с рабочим визитом в КНДР. На концерте в Восточно-Пхеньянском большом театре присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.Северокорейские артисты исполнили на русском языке композиции Shaman "Встанем" и "Моя Россия", а также песни, посвященные Великой Отечественной войне — "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".

кндр (северная корея)

пхеньян

россия

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Трогательный момент. Песня "Встанем" в Пхеньяне во время визита министра культуры Любимовой. Слезы у зрителей. Зал встал Трогательный момент. Песня "Встанем" в Пхеньяне во время визита министра культуры Любимовой. Слезы у зрителей. Зал встал 2025-07-02T23:07 true PT0M49S

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кндр (северная корея), пхеньян, россия, александр мацегора, ким чен ын, ольга любимова, видео, видео