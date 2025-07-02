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Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне - РИА Новости, 02.07.2025
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23:07 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/pesnya-2026836801.html
Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне
Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне - РИА Новости, 02.07.2025
Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне
Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:07:00+03:00
2025-07-02T23:07:00+03:00
кндр (северная корея)
пхеньян
россия
александр мацегора
ким чен ын
ольга любимова
видео
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Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском языке.Концерт посетила министр культуры России Ольга Любимова, приехавшая с рабочим визитом в КНДР. На концерте в Восточно-Пхеньянском большом театре присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.Северокорейские артисты исполнили на русском языке композиции Shaman "Встанем" и "Моя Россия", а также песни, посвященные Великой Отечественной войне — "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".
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5
4.7
96
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Трогательный момент. Песня "Встанем" в Пхеньяне во время визита министра культуры Любимовой. Слезы у зрителей. Зал встал
Трогательный момент. Песня "Встанем" в Пхеньяне во время визита министра культуры Любимовой. Слезы у зрителей. Зал встал
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кндр (северная корея), пхеньян, россия, александр мацегора, ким чен ын, ольга любимова, видео, видео
КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Россия, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Ольга Любимова, Видео
Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне
Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском языке.
2025-07-02T23:07
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Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне

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Зрители на концерте в Пхеньяне не смогли сдержать слез во время исполнения песни, посвященной северокорейским военным. Один из куплетов прозвучал на русском языке.
Концерт посетила министр культуры России Ольга Любимова, приехавшая с рабочим визитом в КНДР. На концерте в Восточно-Пхеньянском большом театре присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Северокорейские артисты исполнили на русском языке композиции Shaman "Встанем" и "Моя Россия", а также песни, посвященные Великой Отечественной войне — "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".
 
КНДР (Северная Корея)ПхеньянРоссияАлександр МацегораКим Чен ЫнОльга ЛюбимоваВидео
 
 
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