https://ria.ru/20250702/peskov-2026734340.html

Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона

Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона

Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:16:00+03:00

2025-07-02T14:16:00+03:00

2025-07-02T14:17:00+03:00

россия

франция

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. "В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.

https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, политика