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Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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14:16 02.07.2025 (обновлено: 14:17 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peskov-2026734340.html
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона
Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:16:00+03:00
2025-07-02T14:17:00+03:00
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франция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. &quot;В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции&quot;, - сказал Песков журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.
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россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, политика
Россия, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Политика
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона

Песков о звонке Макрона Путину: диалог важен и с теми, с кем есть разногласия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
«

"В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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РоссияФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль МакронПолитика
 
 
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