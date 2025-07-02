https://ria.ru/20250702/peskov-2026734340.html
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона
Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:16:00+03:00
2025-07-02T14:16:00+03:00
2025-07-02T14:17:00+03:00
россия
франция
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. "В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.
https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, политика
Россия, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Политика
Песков прокомментировал разговор Путина и Макрона
Песков о звонке Макрона Путину: диалог важен и с теми, с кем есть разногласия