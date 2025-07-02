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Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным - РИА Новости, 02.07.2025
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12:38 02.07.2025 (обновлено: 12:39 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peskov-2026703964.html
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:38:00+03:00
2025-07-02T12:39:00+03:00
россия
франция
эммануэль макрон
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дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.
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россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Песков назвал телефонный разговор Путина и Макрона содержательным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор.
"Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 09:05
 
РоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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