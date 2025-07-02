https://ria.ru/20250702/peskov-2026703964.html
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:38:00+03:00
2025-07-02T12:38:00+03:00
2025-07-02T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html
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россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, в мире
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Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Песков назвал телефонный разговор Путина и Макрона содержательным