https://ria.ru/20250702/peskov-2026703964.html

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным - РИА Новости, 02.07.2025

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:38:00+03:00

2025-07-02T12:38:00+03:00

2025-07-02T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html

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россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, в мире