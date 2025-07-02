https://ria.ru/20250702/peskov-2026703345.html

Песков отреагировал на приостановку США поставок оружия на Украину

Песков отреагировал на приостановку США поставок оружия на Украину - РИА Новости, 02.07.2025

Песков отреагировал на приостановку США поставок оружия на Украину

Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:37:00+03:00

2025-07-02T12:37:00+03:00

2025-07-02T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место."Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026685927.html

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сша, украина, в мире, россия, дмитрий песков