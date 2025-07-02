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Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 02.07.2025
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05:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/pereryv-2026647345.html
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 02.07.2025
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока
Ленинский районный суд Владивостока в среду в ходе предварительного заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:34:00+03:00
2025-07-02T05:34:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в среду в ходе предварительного заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи объявил перерыв до пятницы, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков - почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц. В среду предварительное заседание продолжилось. "Объявили перерыв до пятницы, до 10.00 (03.00 мск)", - сказала Оленева. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250625/arest-2025237576.html
https://ria.ru/20250526/imja-2019038522.html
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владивосток, таиланд, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Владивосток, Таиланд, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска ГП к экс-мэру Владивостока Николаеву

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в среду в ходе предварительного заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи объявил перерыв до пятницы, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков - почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц. В среду предварительное заседание продолжилось.
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Экс-мэр Владивостока обжаловал арест имущества по иску Генпрокуратуры
25 июня, 03:49
"Объявили перерыв до пятницы, до 10.00 (03.00 мск)", - сказала Оленева.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью
26 мая, 06:25
 
ВладивостокТаиландРоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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