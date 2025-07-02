Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска ГП к экс-мэру Владивостока Николаеву
Молоточек судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в среду в ходе предварительного заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи объявил перерыв до пятницы, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков - почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц. В среду предварительное заседание продолжилось.
"Объявили перерыв до пятницы, до 10.00 (03.00 мск)", - сказала Оленева.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.