https://ria.ru/20250702/peregovory-2026739897.html

Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной

Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной - РИА Новости, 02.07.2025

Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной

Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:30:00+03:00

2025-07-02T14:30:00+03:00

2025-07-02T14:57:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс согласования даты является взаимным."Ожидаем, что скоро будет согласован", - отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках нового раунда переговоров.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что дата пока не определена, добавив, что процесс согласования даты нового раунда контактов является взаимным."Это взаимный процесс", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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украина

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россия, украина, дмитрий песков