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Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной - РИА Новости, 02.07.2025
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14:30 02.07.2025 (обновлено: 14:57 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peregovory-2026739897.html
Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной
Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной - РИА Новости, 02.07.2025
Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной
Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:30:00+03:00
2025-07-02T14:57:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс согласования даты является взаимным."Ожидаем, что скоро будет согласован", - отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках нового раунда переговоров.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что дата пока не определена, добавив, что процесс согласования даты нового раунда контактов является взаимным."Это взаимный процесс", - уточнил Песков.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия ожидает скорое согласование сроков переговоров с Украиной

Песков: Россия ожидает скорое согласование даты переговоров с Украиной

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Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс согласования даты является взаимным.
"Ожидаем, что скоро будет согласован", - отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках нового раунда переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что дата пока не определена, добавив, что процесс согласования даты нового раунда контактов является взаимным.
"Это взаимный процесс", - уточнил Песков.
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