https://ria.ru/20250702/pentagon-2026833117.html

В Пентагоне заявили, что США не могут раздавать оружие по всему миру

В Пентагоне заявили, что США не могут раздавать оружие по всему миру - РИА Новости, 02.07.2025

В Пентагоне заявили, что США не могут раздавать оружие по всему миру

США не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:27:00+03:00

2025-07-02T22:27:00+03:00

2025-07-02T22:32:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны, заявил в среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл после решения Вашингтона частично остановить поставки Украине.“Мы не можем раздавать оружие всем по всему миру. Мы должны заботиться об Америке и защищать нашу родину, наши войска”, - сообщил он журналистам на брифинге.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/boepripasy-2026832674.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, министерство обороны сша