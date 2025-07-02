Рейтинг@Mail.ru
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/pentagon-2026666308.html
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине
Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:03:00+03:00
2025-07-02T10:03:00+03:00
в мире
украина
киев
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения конфликта, заявил руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби на фоне приостановки поставок ряда вооружений Киеву. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу - ред.) надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец... (конфликту - ред.)", - говорится в заявлении Колби, слова из которого приводит газета New York Post. При этом, указал он, Пентагон работает над тем, чтобы сохранить боеготовность американских сил. Колби добавил, что руководство ведомства работает "как сплоченная команда" и раскола в нем нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html
https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине

Пентагон предложил Трампу варианты помощи Украине, с целью завершения конфликта

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения конфликта, заявил руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби на фоне приостановки поставок ряда вооружений Киеву.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину, сообщил NBC
Вчера, 02:31
"Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу - ред.) надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец... (конфликту - ред.)", - говорится в заявлении Колби, слова из которого приводит газета New York Post.
При этом, указал он, Пентагон работает над тем, чтобы сохранить боеготовность американских сил.
Колби добавил, что руководство ведомства работает "как сплоченная команда" и раскола в нем нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине
Вчера, 00:35
 
В миреУкраинаКиевДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала