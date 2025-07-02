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Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО - РИА Новости, 02.07.2025
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05:46 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/pentagon-2026647765.html
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 миллиардов долларов на разработку компьютерных решений для... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:46:00+03:00
2025-07-02T05:46:00+03:00
в мире
нью-джерси
министерство обороны сша
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 миллиардов долларов на разработку компьютерных решений для систем противоракетной обороны Aegis, сообщает министерство обороны США. "Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа "бессрочная поставка/неопределенное количество" с предельным значением в 2 968 000 000 долларов", – говорится в заявлении министерства. В документе говорится, что компания LM RMS будет проводить исследования, разрабатывать концепции и программные решения для модернизации всех этапов работы системы защиты от баллистических ракет (планирование, обнаружение, управление, перехват и оценка) в соответствии с требованиями правительства. Срок действия контракта – с июля 2025 года по июнь 2035 года. Работы будут проходиться в Мурстауне, штат Нью-Джерси.
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html
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в мире, нью-джерси, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Нью-Джерси, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО

Пентагон выделил три миллиарда долларов Lockheed Martin на разработки ПРО

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 миллиардов долларов на разработку компьютерных решений для систем противоракетной обороны Aegis, сообщает министерство обороны США.
"Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа "бессрочная поставка/неопределенное количество" с предельным значением в 2 968 000 000 долларов", – говорится в заявлении министерства.
В документе говорится, что компания LM RMS будет проводить исследования, разрабатывать концепции и программные решения для модернизации всех этапов работы системы защиты от баллистических ракет (планирование, обнаружение, управление, перехват и оценка) в соответствии с требованиями правительства.
Срок действия контракта – с июля 2025 года по июнь 2035 года. Работы будут проходиться в Мурстауне, штат Нью-Джерси.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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В миреНью-ДжерсиМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
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