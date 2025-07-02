https://ria.ru/20250702/pentagon-2026647765.html
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 миллиардов долларов на разработку компьютерных решений для... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:46:00+03:00
2025-07-02T05:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 миллиардов долларов на разработку компьютерных решений для систем противоракетной обороны Aegis, сообщает министерство обороны США. "Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа "бессрочная поставка/неопределенное количество" с предельным значением в 2 968 000 000 долларов", – говорится в заявлении министерства. В документе говорится, что компания LM RMS будет проводить исследования, разрабатывать концепции и программные решения для модернизации всех этапов работы системы защиты от баллистических ракет (планирование, обнаружение, управление, перехват и оценка) в соответствии с требованиями правительства. Срок действия контракта – с июля 2025 года по июнь 2035 года. Работы будут проходиться в Мурстауне, штат Нью-Джерси.
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в мире, нью-джерси, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Нью-Джерси, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Пентагон выделил три миллиарда долларов Lockheed Martin на разработки ПРО