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Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян
Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян - РИА Новости, 02.07.2025
Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян
Литва и Латвия больше не будут признавать российские пятилетние загранпаспорта, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:41:00+03:00
2025-07-02T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Литва и Латвия больше не будут признавать российские пятилетние загранпаспорта, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России."Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии", — говорится в публикации.Ведомство призвало россиян своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта.По данным АТОР, на начало июня пятилетние российские загранпаспорта не признают уже шесть стран: Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция и Исландия. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) дала рекомендации пассажирам поездов, которые собираются в Калининград без биометрических паспортов:
https://ria.ru/20250630/biometriya-2026321977.html
https://ria.ru/20250513/biometriya-2016605509.html
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литва, дания, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, ржд, россия, латвия, в мире, калининград
Литва, Дания, Франция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, РЖД, Россия, Латвия, В мире, Калининград
Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян
МИД: Литва и Латвия отказались признавать пятилетние загранпаспорта россиян