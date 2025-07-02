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Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян - РИА Новости, 02.07.2025

Две страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Литва и Латвия больше не будут признавать российские пятилетние загранпаспорта, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Литва и Латвия больше не будут признавать российские пятилетние загранпаспорта, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России."Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии", — говорится в публикации.Ведомство призвало россиян своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта.По данным АТОР, на начало июня пятилетние российские загранпаспорта не признают уже шесть стран: Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция и Исландия. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) дала рекомендации пассажирам поездов, которые собираются в Калининград без биометрических паспортов:

https://ria.ru/20250630/biometriya-2026321977.html

https://ria.ru/20250513/biometriya-2016605509.html

литва

дания

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литва, дания, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, ржд, россия, латвия, в мире, калининград