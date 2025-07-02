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В Белоруссии задержали россиянина с поддельным загранпаспортом
В Белоруссии задержали россиянина с поддельным загранпаспортом - РИА Новости, 02.07.2025
В Белоруссии задержали россиянина с поддельным загранпаспортом
Белорусские пограничники задержали в аэропорту россиянина с поддельным загранпаспортом при попытке вылететь в Турцию, сообщил пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:26:00+03:00
2025-07-02T16:26:00+03:00
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту россиянина с поддельным загранпаспортом при попытке вылететь в Турцию, сообщил пограничный комитет Белоруссии. "Ночью 27 июня иностранец попытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Турцию через Национальный аэропорт Минск. С этой целью он предъявил белорусским пограничникам поддельный российский загранпаспорт. Со слов задержанного, он прибыл из России, где у него имеются долги. В этой связи мужчина приобрел поддельный документ и планировал скрыться в Турции", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета. За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин (4,2 тысячи белорусских рублей или примерно 111 тысяч российских рублей). Кроме того, за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до двух лет, сообщил погранкомитет.
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белоруссия, минск, происшествия
Белоруссия, Минск, Происшествия
В Белоруссии задержали россиянина с поддельным загранпаспортом
Белорусские пограничники задержали россиянина с поддельным загранпаспортом