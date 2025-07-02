https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html

Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением

Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением - РИА Новости, 02.07.2025

Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:05:00+03:00

2025-07-02T10:05:00+03:00

2025-07-02T14:36:00+03:00

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ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела Карапетяна."Те сотрудники "Электросетей Армении", которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены. Те, кто принуждает сотрудников "Электросетей Армении" участвовать в собраниях, пойдут под суд", — написал он в соцсети Facebook*.Те, кто противостоит первым двум группам и продолжает выполнять должностные обязанности, не столкнутся с проблемами. А сотрудников, уволенных за несоблюдение требований, в июле восстановят и перечислят им невыплаченную зарплату, пообещал премьер.Тем временем СК Армении сообщил, что в офисе компании "Ташир", принадлежащей Карапетяну, проводят "неотложные действия" в рамках уголовного дела.Преследование Карапетяна в Армении* Запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова. 2025-07-02T10:05 true PT1M05S

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