Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
Пашинян пригрозил работникам "Электросетей" увольнением за политактивность
© Sputnik / Andranik GhazaryanЛЭП в Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЛЭП в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела Карапетяна.
"Те сотрудники "Электросетей Армении", которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены. Те, кто принуждает сотрудников "Электросетей Армении" участвовать в собраниях, пойдут под суд", — написал он в соцсети Facebook*.
Те, кто противостоит первым двум группам и продолжает выполнять должностные обязанности, не столкнутся с проблемами. А сотрудников, уволенных за несоблюдение требований, в июле восстановят и перечислят им невыплаченную зарплату, пообещал премьер.
Тем временем СК Армении сообщил, что в офисе компании "Ташир", принадлежащей Карапетяну, проводят "неотложные действия" в рамках уголовного дела.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент страны в первом чтении принял соответствующие законопроекты.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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