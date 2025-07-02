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Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением - РИА Новости, 02.07.2025
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10:05 02.07.2025 (обновлено: 14:36 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением - РИА Новости, 02.07.2025
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:05:00+03:00
2025-07-02T14:36:00+03:00
электросети армении
армения
самвел карапетян
россия
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела Карапетяна."Те сотрудники "Электросетей Армении", которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены. Те, кто принуждает сотрудников "Электросетей Армении" участвовать в собраниях, пойдут под суд", — написал он в соцсети Facebook*.Те, кто противостоит первым двум группам и продолжает выполнять должностные обязанности, не столкнутся с проблемами. А сотрудников, уволенных за несоблюдение требований, в июле восстановят и перечислят им невыплаченную зарплату, пообещал премьер.Тем временем СК Армении сообщил, что в офисе компании "Ташир", принадлежащей Карапетяну, проводят "неотложные действия" в рамках уголовного дела.Преследование Карапетяна в Армении* Запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
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Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна
Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова.
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электросети армении, армения, самвел карапетян, россия, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире, дмитрий песков
Электросети Армении, Армения, Самвел Карапетян, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире, Дмитрий Песков
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением

Пашинян пригрозил работникам "Электросетей" увольнением за политактивность

© Sputnik / Andranik GhazaryanЛЭП в Армении
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЛЭП в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" увольнениями за политическую активность из-за ареста главы компании Самвела Карапетяна.
"Те сотрудники "Электросетей Армении", которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены. Те, кто принуждает сотрудников "Электросетей Армении" участвовать в собраниях, пойдут под суд", — написал он в соцсети Facebook*.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
29 июня, 21:52
Те, кто противостоит первым двум группам и продолжает выполнять должностные обязанности, не столкнутся с проблемами. А сотрудников, уволенных за несоблюдение требований, в июле восстановят и перечислят им невыплаченную зарплату, пообещал премьер.
Тем временем СК Армении сообщил, что в офисе компании "Ташир", принадлежащей Карапетяну, проводят "неотложные действия" в рамках уголовного дела.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент страны в первом чтении принял соответствующие законопроекты.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
* Запрещена в России как экстремистская.
 
Электросети АрменииАрменияСамвел КарапетянРоссияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ миреДмитрий Песков
 
 
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