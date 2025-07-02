Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск
Осужденному за мошенничество девелоперу Худояну разрешили уехать в отпуск
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкс-глава компании Optima Development Альберт Худоян, проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве с землей на сумму свыше 4 миллиардов рублей
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Худоян в настоящее время отбывает наказание в одном из московских СИЗО, где работает в хозотряде.
"В настоящее время осужденный отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания в облегченных условиях, находится в отпуске с выездом за пределы учреждения, положительно характеризуется, имеет поощрения, поддерживает социальные связи", - сказано в документе.
Поскольку он уже отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. Он отметил, что ранее у Худояна были взыскания и, хотя они уже погашены, его стоит оставить в заключении. Люблинский суд Москвы согласился и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Законодательство разрешает заключенным выезды на семь дней в связи с исключительными личными обстоятельствами, а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения. УИК предусматривает и выезд, равный продолжительности ежегодного отпуска.
В ноябре 2021 года Коптевский суд Москвы приговорил к шести и трем годам колонии общего режима соответственно экс-главу Optima Development Альберта Худояна и руководителя компании "Авиасити" Сергея Коноплева за аферу с землей, на которой возводился ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте, ущерб превысил 4,2 миллиарда рублей. Фигуранты виновными себя не признали. В августе 2022 года Мосгорсуд увеличил сроки до восьми и пяти лет, но отменил взыскание по гражданскому иску 4,2 миллиарда рублей.