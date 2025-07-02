Рейтинг@Mail.ru
Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/otpusk-2026649186.html
Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск
Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск - РИА Новости, 02.07.2025
Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск
ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:22:00+03:00
2025-07-02T06:22:00+03:00
происшествия
москва
альберт худоян
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760783812_0:0:587:331_1920x0_80_0_0_c3c25a8464c33fa9e9a7494c0614ee74.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Худоян в настоящее время отбывает наказание в одном из московских СИЗО, где работает в хозотряде. "В настоящее время осужденный отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания в облегченных условиях, находится в отпуске с выездом за пределы учреждения, положительно характеризуется, имеет поощрения, поддерживает социальные связи", - сказано в документе. Поскольку он уже отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. Он отметил, что ранее у Худояна были взыскания и, хотя они уже погашены, его стоит оставить в заключении. Люблинский суд Москвы согласился и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Законодательство разрешает заключенным выезды на семь дней в связи с исключительными личными обстоятельствами, а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения. УИК предусматривает и выезд, равный продолжительности ежегодного отпуска. В ноябре 2021 года Коптевский суд Москвы приговорил к шести и трем годам колонии общего режима соответственно экс-главу Optima Development Альберта Худояна и руководителя компании "Авиасити" Сергея Коноплева за аферу с землей, на которой возводился ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте, ущерб превысил 4,2 миллиарда рублей. Фигуранты виновными себя не признали. В августе 2022 года Мосгорсуд увеличил сроки до восьми и пяти лет, но отменил взыскание по гражданскому иску 4,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250702/butyrka-2026648209.html
https://ria.ru/20250702/pereryv-2026647345.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760783812_16:0:587:428_1920x0_80_0_0_26f65c8dd103613f3f283a6b5ed9eab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, альберт худоян, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Альберт Худоян, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск

Осужденному за мошенничество девелоперу Худояну разрешили уехать в отпуск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкс-глава компании Optima Development Альберт Худоян, проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве с землей на сумму свыше 4 миллиардов рублей
Экс-глава компании Optima Development Альберт Худоян, проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве с землей на сумму свыше 4 миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Худоян в настоящее время отбывает наказание в одном из московских СИЗО, где работает в хозотряде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Экс-сотрудник "Бутырки" получил срок за передачу электронных сигарет
06:00
"В настоящее время осужденный отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания в облегченных условиях, находится в отпуске с выездом за пределы учреждения, положительно характеризуется, имеет поощрения, поддерживает социальные связи", - сказано в документе.
Поскольку он уже отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. Он отметил, что ранее у Худояна были взыскания и, хотя они уже погашены, его стоит оставить в заключении. Люблинский суд Москвы согласился и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Законодательство разрешает заключенным выезды на семь дней в связи с исключительными личными обстоятельствами, а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения. УИК предусматривает и выезд, равный продолжительности ежегодного отпуска.
В ноябре 2021 года Коптевский суд Москвы приговорил к шести и трем годам колонии общего режима соответственно экс-главу Optima Development Альберта Худояна и руководителя компании "Авиасити" Сергея Коноплева за аферу с землей, на которой возводился ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте, ущерб превысил 4,2 миллиарда рублей. Фигуранты виновными себя не признали. В августе 2022 года Мосгорсуд увеличил сроки до восьми и пяти лет, но отменил взыскание по гражданскому иску 4,2 миллиарда рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска прокуратуры к экс-мэру Владивостока
05:34
 
ПроисшествияМоскваАльберт ХудоянФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала