https://ria.ru/20250702/otpusk-2026649186.html

Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск

Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск - РИА Новости, 02.07.2025

Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск

ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T06:22:00+03:00

2025-07-02T06:22:00+03:00

2025-07-02T06:22:00+03:00

происшествия

москва

альберт худоян

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСИН отпустило из СИЗО в отпуск основателя компании "Оптима" (Optima Development) Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Худоян в настоящее время отбывает наказание в одном из московских СИЗО, где работает в хозотряде. "В настоящее время осужденный отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания в облегченных условиях, находится в отпуске с выездом за пределы учреждения, положительно характеризуется, имеет поощрения, поддерживает социальные связи", - сказано в документе. Поскольку он уже отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. Он отметил, что ранее у Худояна были взыскания и, хотя они уже погашены, его стоит оставить в заключении. Люблинский суд Москвы согласился и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Законодательство разрешает заключенным выезды на семь дней в связи с исключительными личными обстоятельствами, а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения. УИК предусматривает и выезд, равный продолжительности ежегодного отпуска. В ноябре 2021 года Коптевский суд Москвы приговорил к шести и трем годам колонии общего режима соответственно экс-главу Optima Development Альберта Худояна и руководителя компании "Авиасити" Сергея Коноплева за аферу с землей, на которой возводился ЖК "Прайм Парк" на Ленинградском проспекте, ущерб превысил 4,2 миллиарда рублей. Фигуранты виновными себя не признали. В августе 2022 года Мосгорсуд увеличил сроки до восьми и пяти лет, но отменил взыскание по гражданскому иску 4,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250702/butyrka-2026648209.html

https://ria.ru/20250702/pereryv-2026647345.html

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происшествия, москва, альберт худоян, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд