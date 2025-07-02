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Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT - РИА Новости, 02.07.2025
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09:16 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ospa-2026659162.html
Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT
Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT - РИА Новости, 02.07.2025
Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT
Более десяти африканских стран с трудом справляются со сдерживанием вспышки оспы обезьян на фоне сокращения помощи от США и Европы, местные системы... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:16:00+03:00
2025-07-02T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более десяти африканских стран с трудом справляются со сдерживанием вспышки оспы обезьян на фоне сокращения помощи от США и Европы, местные системы здравоохранения не готовы к борьбе с распространением вируса, пишет газета Financial Times. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Более десятка стран Африки с трудом пытаются сдержать вспышку оспы обезьян после того, как сокращение помощи от США и ЕС оставила хрупкие системы здравоохранения неподготовленными к борьбе с распространяющимся вирусом", - пишет издание. Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2025 году в 13 странах Африки были зарегистрированы более 21 тысячи случаев заболевания. Отмечается, что этот показатель уже превышает данные за весь 2024 год, когда было выявлено порядка 19,7 тысячи случаев. По словам представителя организации Нгаши Нгонго, к концу текущего года прошлогодний показатель может быть превышен вдвое. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20250612/ospa-2022399785.html
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в мире, африка, сша, европа, воз, евросоюз
В мире, Африка, США, Европа, ВОЗ, Евросоюз
Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT

FT: странам Африки сложно сдерживать вспышку оспы обезьян после урезания помощи

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более десяти африканских стран с трудом справляются со сдерживанием вспышки оспы обезьян на фоне сокращения помощи от США и Европы, местные системы здравоохранения не готовы к борьбе с распространением вируса, пишет газета Financial Times.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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"Более десятка стран Африки с трудом пытаются сдержать вспышку оспы обезьян после того, как сокращение помощи от США и ЕС оставила хрупкие системы здравоохранения неподготовленными к борьбе с распространяющимся вирусом", - пишет издание.
Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2025 году в 13 странах Африки были зарегистрированы более 21 тысячи случаев заболевания. Отмечается, что этот показатель уже превышает данные за весь 2024 год, когда было выявлено порядка 19,7 тысячи случаев. По словам представителя организации Нгаши Нгонго, к концу текущего года прошлогодний показатель может быть превышен вдвое.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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