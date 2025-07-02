Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT
FT: странам Африки сложно сдерживать вспышку оспы обезьян после урезания помощи
© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более десяти африканских стран с трудом справляются со сдерживанием вспышки оспы обезьян на фоне сокращения помощи от США и Европы, местные системы здравоохранения не готовы к борьбе с распространением вируса, пишет газета Financial Times.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2025 году в 13 странах Африки были зарегистрированы более 21 тысячи случаев заболевания. Отмечается, что этот показатель уже превышает данные за весь 2024 год, когда было выявлено порядка 19,7 тысячи случаев. По словам представителя организации Нгаши Нгонго, к концу текущего года прошлогодний показатель может быть превышен вдвое.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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