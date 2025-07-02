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Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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16:06 02.07.2025 (обновлено: 16:17 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/oruzhie-2026767288.html
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:06:00+03:00
2025-07-02T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы.&quot;Я думаю, самое важное, что нужно понять, - это то, как выглядит политика &quot;Америка прежде всего&quot;. В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединённых Штатов. Пентагон всегда это делает - следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы&quot;, - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США."Мы должны быть уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
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в мире, сша, нато, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, НАТО, Украина, Киев, Министерство обороны США
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Уитакер: США приостановили поставки оружия Киеву ради собственных интересов

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы.
«

"Я думаю, самое важное, что нужно понять, - это то, как выглядит политика "Америка прежде всего". В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединённых Штатов. Пентагон всегда это делает - следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США.
"Мы должны быть уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине
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