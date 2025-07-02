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Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:06:00+03:00
2025-07-02T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы."Я думаю, самое важное, что нужно понять, - это то, как выглядит политика "Америка прежде всего". В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединённых Штатов. Пентагон всегда это делает - следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США."Мы должны быть уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250702/nato-2026763128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, НАТО, Украина, Киев, Министерство обороны США
Постпред США при НАТО подтвердил приостановку поставок оружия Украине
Уитакер: США приостановили поставки оружия Киеву ради собственных интересов