https://ria.ru/20250702/orban-2026788903.html

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:32:00+03:00

2025-07-02T17:32:00+03:00

2025-07-02T17:32:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем. "Наконец-то! Война России и Украины не имеет решения на поле боя. Главное - это переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы", - написал Орбан в соцсети Х. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html

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в мире, украина, россия, европа, виктор орбан, эммануэль макрон, владимир путин