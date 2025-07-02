https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html

В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах

В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах - РИА Новости, 02.07.2025

В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции о... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:39:00+03:00

2025-07-02T18:39:00+03:00

2025-07-02T18:50:00+03:00

в мире

польша

финляндия

украина

оон

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, призывает их пересмотреть эти решения, говорится в распространенном в среду заявлении УВКПЧ. "Я серьезно встревожен шагами, предпринятыми или рассматриваемыми Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной с целью выхода из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - говорится в заявлении. Тюрк добавил, что этот вид оружия без разбора убивает и калечит гражданских лиц и военных, ограничивает свободу передвижения людей, доступ к сельскохозяйственным угодьям и право на развитие даже спустя десятилетия после окончания конфликтов. "Учитывая, что от применения противопехотных мин страдает так много гражданских лиц, я призываю все государства воздержаться от выхода из любых договоров по международному гуманитарному праву и немедленно приостановить любой процесс вывода, который может начаться", - заявил верховный комиссар ООН. Ранее в Киеве заявили, что ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Решение о денонсации конвенции принял ранее и парламент Финляндии. Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250626/nato-2025572662.html

польша

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, финляндия, украина, оон, совет национальной безопасности и обороны украины