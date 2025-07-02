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В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах
В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах - РИА Новости, 02.07.2025
В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции о... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:39:00+03:00
2025-07-02T18:39:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен действиями Украины, Польши, Финляндии и стран Балтии по выходу из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, призывает их пересмотреть эти решения, говорится в распространенном в среду заявлении УВКПЧ. "Я серьезно встревожен шагами, предпринятыми или рассматриваемыми Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной с целью выхода из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - говорится в заявлении. Тюрк добавил, что этот вид оружия без разбора убивает и калечит гражданских лиц и военных, ограничивает свободу передвижения людей, доступ к сельскохозяйственным угодьям и право на развитие даже спустя десятилетия после окончания конфликтов. "Учитывая, что от применения противопехотных мин страдает так много гражданских лиц, я призываю все государства воздержаться от выхода из любых договоров по международному гуманитарному праву и немедленно приостановить любой процесс вывода, который может начаться", - заявил верховный комиссар ООН. Ранее в Киеве заявили, что ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Решение о денонсации конвенции принял ранее и парламент Финляндии. Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, польша, финляндия, украина, оон, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Польша, Финляндия, Украина, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах
В ООН обеспокоились выходом Украины, Польши и Финляндии из Оттавской конвенции