Гутерреш превысил свои полномочия, заявила Захарова
Захарова: Гутерреш нарушает этические нормы и подрывает доверие к ООН
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш превышает свои полномочия и подрывает доверие к организации в целом своими последними высказываниями по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Своими высказываниями Антониу Гутерреш существенно превышает свои полномочия, грубо нарушая этические нормы международного чиновника... Генсекретарь подрывает наше доверие к политическому руководству секретариата и фактически лишает себя возможности выступать в роли чистого брокера в контексте украинского кризиса", - заявила она в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что высокопоставленные сотрудники секретариата ООН подхватывают и тиражируют состряпанные на Банковой и, конечно, в западных столицах инсинуации, направленные на дискредитацию нашей страны. "Прискорбно, что они (высокопоставленные сотрудники ООН - ред.) не опираются на заслуживающие доверия источники информации и не утруждают себя перепроверкой фактуры", - уточнила она.
"Рассчитываем, что генеральный секретарь ООН найдет в себе силы выйти из-под влияния западных... политических авантюристов, занять выверенную нейтральную позицию по украинскому сюжету и впредь не допускать столь непродуманных и необъективных заявлений", - заключила Захарова.
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