https://ria.ru/20250702/oon-2026782756.html

Гутерреш превысил свои полномочия, заявила Захарова

Гутерреш превысил свои полномочия, заявила Захарова - РИА Новости, 02.07.2025

Гутерреш превысил свои полномочия, заявила Захарова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш превышает свои полномочия и подрывает доверие к организации в целом своими последними высказываниями по Украине,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:06:00+03:00

2025-07-02T17:06:00+03:00

2025-07-02T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш превышает свои полномочия и подрывает доверие к организации в целом своими последними высказываниями по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В мае генсек ООН выразил обеспокоенность, но не осудил удары БПЛА ВСУ по мирным россиянам. "Своими высказываниями Антониу Гутерреш существенно превышает свои полномочия, грубо нарушая этические нормы международного чиновника... Генсекретарь подрывает наше доверие к политическому руководству секретариата и фактически лишает себя возможности выступать в роли чистого брокера в контексте украинского кризиса", - заявила она в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ отметила, что высокопоставленные сотрудники секретариата ООН подхватывают и тиражируют состряпанные на Банковой и, конечно, в западных столицах инсинуации, направленные на дискредитацию нашей страны. "Прискорбно, что они (высокопоставленные сотрудники ООН - ред.) не опираются на заслуживающие доверия источники информации и не утруждают себя перепроверкой фактуры", - уточнила она. "Рассчитываем, что генеральный секретарь ООН найдет в себе силы выйти из-под влияния западных... политических авантюристов, занять выверенную нейтральную позицию по украинскому сюжету и впредь не допускать столь непродуманных и необъективных заявлений", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html

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в мире, здоровье - общество, россия, украина, антониу гутерреш, мария захарова, оон, вооруженные силы украины