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В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото" - РИА Новости, 02.07.2025
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11:43 02.07.2025 (обновлено: 12:16 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/obyski-2026693060.html
В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"
В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото" - РИА Новости, 02.07.2025
В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"
Обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:43:00+03:00
2025-07-02T12:16:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
еткульский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.По его данным, ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки."Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО "Южуралзолото Группа компаний" и аффилированных с ним организациях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.По его словам, в июле 2024 года были возбуждены уголовные дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды) и части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили участие представителей ведомства в проведении следственно-оперативных действий.РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании "Южуралзолото".Пресс-центр прокуратуры в июле 2024 года сообщал, что после прорыва дамбы в Пластовском районе была проведена проверка на промплощадках "ЮГК" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). По итогам выявлены грубейшие нарушения при строительстве гидротехнического сооружения, из-за чего при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. Земли сельхозназначения подверглись загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, в суды предъявлены иски о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025392998.html
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происшествия, россия, челябинская область, еткульский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Еткульский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"

ФСБ и СК проводят обыски в офисах "Южуралзолота" в Челябинской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его данным, ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.
"Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО "Южуралзолото Группа компаний" и аффилированных с ним организациях", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.
По его словам, в июле 2024 года были возбуждены уголовные дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды) и части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).
В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили участие представителей ведомства в проведении следственно-оперативных действий.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании "Южуралзолото".
Пресс-центр прокуратуры в июле 2024 года сообщал, что после прорыва дамбы в Пластовском районе была проведена проверка на промплощадках "ЮГК" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). По итогам выявлены грубейшие нарушения при строительстве гидротехнического сооружения, из-за чего при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. Земли сельхозназначения подверглись загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, в суды предъявлены иски о возмещении ущерба.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЕткульский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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