https://ria.ru/20250702/obyski-2026693060.html

В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"

В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото" - РИА Новости, 02.07.2025

В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"

Обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:43:00+03:00

2025-07-02T11:43:00+03:00

2025-07-02T12:16:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.По его данным, ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки."Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО "Южуралзолото Группа компаний" и аффилированных с ним организациях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.По его словам, в июле 2024 года были возбуждены уголовные дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды) и части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили участие представителей ведомства в проведении следственно-оперативных действий.РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании "Южуралзолото".Пресс-центр прокуратуры в июле 2024 года сообщал, что после прорыва дамбы в Пластовском районе была проведена проверка на промплощадках "ЮГК" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). По итогам выявлены грубейшие нарушения при строительстве гидротехнического сооружения, из-за чего при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. Земли сельхозназначения подверглись загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, в суды предъявлены иски о возмещении ущерба.

https://ria.ru/20250625/dagestan-2025392998.html

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происшествия, россия, челябинская область, еткульский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)