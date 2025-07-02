Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
СК: один из обвиняемых по делу ОПГ в Екатеринбурге изобличил соучастников
Ахлиман Гянджиев в суде
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
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"В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение", — сказала она.
Им вменяют статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму" и "Покушение на убийство по найму".
Всех шестерых фигурантов арестовали, все они граждане России. Один из них дал подробные показания против своих соучастников, добавила представитель СК.
Петренко уточнила, что речь идет о расследовании убийств и покушений на убийство выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Следствие считает, что обвиняемые причастны:
- к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году;
- покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010-м;
- убийству Икрама Гаджиева в 2011-м.
Мотивом во всех случаях стали раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть, полагают в СК.
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
- К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.