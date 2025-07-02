https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников

Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников - РИА Новости, 02.07.2025

Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников

Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:02:00+03:00

2025-07-02T16:02:00+03:00

2025-07-02T17:21:00+03:00

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

азербайджан

россия

светлана петренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026775012_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aeefeb1839ddf7ce803fcff54166a3c.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение", — сказала она.Им вменяют статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму" и "Покушение на убийство по найму".Всех шестерых фигурантов арестовали, все они граждане России. Один из них дал подробные показания против своих соучастников, добавила представитель СК.Петренко уточнила, что речь идет о расследовании убийств и покушений на убийство выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Следствие считает, что обвиняемые причастны:Мотивом во всех случаях стали раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть, полагают в СК.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html

https://ria.ru/20250702/zaschita-2026704679.html

екатеринбург

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, россия, светлана петренко