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Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников - РИА Новости, 02.07.2025
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16:02 02.07.2025 (обновлено: 17:21 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников - РИА Новости, 02.07.2025
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:02:00+03:00
2025-07-02T17:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
россия
светлана петренко
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.&quot;В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение&quot;, — сказала она.Им вменяют статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму" и "Покушение на убийство по найму".Всех шестерых фигурантов арестовали, все они граждане России. Один из них дал подробные показания против своих соучастников, добавила представитель СК.Петренко уточнила, что речь идет о расследовании убийств и покушений на убийство выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Следствие считает, что обвиняемые причастны:Мотивом во всех случаях стали раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть, полагают в СК.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, россия, светлана петренко
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан, Россия, Светлана Петренко
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников

СК: один из обвиняемых по делу ОПГ в Екатеринбурге изобличил соучастников

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкАхлиман Гянджиев в суде
Ахлиман Гянджиев в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Ахлиман Гянджиев в суде
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге предъявили обвинения в убийстве, один из них дал показания против соучастников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
«

"В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение", — сказала она.

Шахин Шихлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
Вчера, 07:40
Им вменяют статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму" и "Покушение на убийство по найму".
Всех шестерых фигурантов арестовали, все они граждане России. Один из них дал подробные показания против своих соучастников, добавила представитель СК.
Петренко уточнила, что речь идет о расследовании убийств и покушений на убийство выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Следствие считает, что обвиняемые причастны:
  • к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году;
  • покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010-м;
  • убийству Икрама Гаджиева в 2011-м.
Мотивом во всех случаях стали раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть, полагают в СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
1 июля, 13:57
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявил Песков
Вчера, 12:41
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)АзербайджанРоссияСветлана Петренко
 
 
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