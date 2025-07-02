https://ria.ru/20250702/novitskiy-2026793378.html

Умер актер Алексей Новицкий

Умер актер Алексей Новицкий - РИА Новости, 02.07.2025

Умер актер Алексей Новицкий

Актер Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра "Сфера". РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:53:00+03:00

2025-07-02T17:53:00+03:00

2025-07-02T17:53:00+03:00

культура

всемирная торговая организация (вто)

алексей новицкий (актер)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Актер Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра "Сфера". "Пришла горькая весть - 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра "Сфера" могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле "Смех во мраке", Тригорина в "Без названия" Чехова, Берендея в "Весенней сказке" Островского", - говорится в сообщении на сайте театра. Кроме того, он играл и в других постановках создателя театра Екатерины Еланской, таких как "Комедии", "Моль", "Театральный роман" и других, напомнили в "Сфере". Прощание с артистом пройдет в четверг в 12.00 в крематории Хованского кладбища. Новицкий - советский и российский актер, родился в 1949 году. В 1976 году он окончил Театральный институт имени Щукина, затем служил сначала в Краснодарском театре музыкальной комедии, затем в Первом Московском областном театре, после был актёр Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 80-х выходил на сцену театра "Сфера". Он также снялся в эпизоде сериала "Каменская".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

всемирная торговая организация (вто), алексей новицкий (актер)