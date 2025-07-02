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Умер актер Алексей Новицкий
Умер актер Алексей Новицкий - РИА Новости, 02.07.2025
Умер актер Алексей Новицкий
Актер Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра "Сфера". РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:53:00+03:00
2025-07-02T17:53:00+03:00
2025-07-02T17:53:00+03:00
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алексей новицкий (актер)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Актер Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра "Сфера". "Пришла горькая весть - 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра "Сфера" могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле "Смех во мраке", Тригорина в "Без названия" Чехова, Берендея в "Весенней сказке" Островского", - говорится в сообщении на сайте театра. Кроме того, он играл и в других постановках создателя театра Екатерины Еланской, таких как "Комедии", "Моль", "Театральный роман" и других, напомнили в "Сфере". Прощание с артистом пройдет в четверг в 12.00 в крематории Хованского кладбища. Новицкий - советский и российский актер, родился в 1949 году. В 1976 году он окончил Театральный институт имени Щукина, затем служил сначала в Краснодарском театре музыкальной комедии, затем в Первом Московском областном театре, после был актёр Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 80-х выходил на сцену театра "Сфера". Он также снялся в эпизоде сериала "Каменская".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирная торговая организация (вто), алексей новицкий (актер)
Культура, Всемирная торговая организация (ВТО), Алексей Новицкий (актер)
Умер актер Алексей Новицкий
Актер Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет