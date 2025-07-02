https://ria.ru/20250702/neft-2026644516.html
Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе
Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе - РИА Новости, 02.07.2025
Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - на встрече 6 июля примут решение... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:25:00+03:00
2025-07-02T04:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - на встрече 6 июля примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи нефти, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было разрешено увеличить добычу в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. "Да, ожидаем, что наращивание добычи продолжится", - сказал руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков, отвечая на вопрос, будет ли в августе предельный уровень добычи увеличен еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитик компании "Имплемента" Александр Синькин отметил, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти. По мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, наращивание добычи может быть продолжено и в сентябре. Тогда к октябрю ОПЕК+ сможет полностью отказаться от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Увеличение добычи призвано будет удовлетворить растущий спрос на нефть на рынке. В моменте геополитическая и макроэкономическая напряженность несколько ослабела, цены стабилизировались, но коммерческие запасы нефти в США и Китае на довольно низких уровнях, а сезон повышенного летнего спроса в Северном полушарии еще не закончен. Макроэкономический фактор также выглядит позитивно", - отметил Малков. Вместе с тем, по словам Синькина, в мае-июне отказ от сдерживания добычи со стороны ОПЕК+ уже оказал давление на цены. Котировки Brent падали до 60 долларов за баррель - минимума с февраля 2021 года, а последующий отскок в июне до 66-68 долларов в значительной степени был связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, отметил Малков, ОПЕК+ стремится сохранить свою нишу на мировом рынке, которую могут занять, в частности, США, а также члены альянса, не соблюдающие ограничения. Родионов добавил, что в текущей ситуации политика сдерживания добычи теряет смысл, и "лучшее, что можно сделать - это постепенно наращивать предложение, пытаясь сгладить риски падения цен".
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экономика, цены на нефть, сша, россия, саудовская аравия, опек, brent
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Brent
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - на встрече 6 июля примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи нефти, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты.
Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+
договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было разрешено увеличить добычу в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля.
"Да, ожидаем, что наращивание добычи продолжится", - сказал руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков, отвечая на вопрос, будет ли в августе предельный уровень добычи увеличен еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Аналитик компании "Имплемента" Александр Синькин отметил, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
По мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, наращивание добычи может быть продолжено и в сентябре. Тогда к октябрю ОПЕК+ сможет полностью отказаться от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
"Увеличение добычи призвано будет удовлетворить растущий спрос на нефть на рынке. В моменте геополитическая и макроэкономическая напряженность несколько ослабела, цены стабилизировались, но коммерческие запасы нефти в США
и Китае
на довольно низких уровнях, а сезон повышенного летнего спроса в Северном полушарии еще не закончен. Макроэкономический фактор также выглядит позитивно", - отметил Малков.
Вместе с тем, по словам Синькина, в мае-июне отказ от сдерживания добычи со стороны ОПЕК+ уже оказал давление на цены. Котировк
и Brent падали до 60 долларов за баррель - минимума с февраля 2021 года, а последующий отскок в июне до 66-68 долларов в значительной степени был связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке
.
Тем не менее, отметил Малков, ОПЕК+ стремится сохранить свою нишу на мировом рынке, которую могут занять, в частности, США, а также члены альянса, не соблюдающие ограничения. Родионов добавил, что в текущей ситуации политика сдерживания добычи теряет смысл, и "лучшее, что можно сделать - это постепенно наращивать предложение, пытаясь сгладить риски падения цен".