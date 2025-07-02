https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html

Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам

Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам - РИА Новости, 02.07.2025

Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам

Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:05:00+03:00

экономика

цены на нефть

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сша

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь затевает ценовую войну. Однако выпадающие доходы — прямая угроза запущенной в королевстве масштабной программе модернизации экономики. Как отреагирует на ситуацию Эр-Рияд — в материале РИА Новости.Минимум за четыре годаВ апреле выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов упала до 16,5 миллиарда долларов. Это на 21% меньше, чем годом ранее, и четырехлетний артирекорд.Причина — резкое снижение цен на углеводороды. В апреле Трамп объявил о повышении пошлин. А буквально через несколько часов ОПЕК+ шокировал трейдеров решением увеличить квоты на добычу. Глобальный нефтяной рынок получил двойной удар с соответствующим результатом для котировок.Потом произошла коррекция, и сейчас Brent торгуется в районе 68 долларов. Тем не менее падение с января — примерно девять процентов.Обострилась конкуренция — Россия и Иран предлагают топливо с дисконтом. А увеличение добычи чревато избытком предложения, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Ценовая война?Следующая встреча ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией запланирована на 6 июля. Обсудят квоты на август. И, скорее всего, как в мае и июне, вновь их поднимут, полагают аналитики.Это борьба с США за долю рынка, считают в Bank of America (BofA). Прежде всего с американскими сланцевиками, чьи производственные расходы гораздо выше.Однако наблюдатели сомневаются, что Эр-Рияд готов к полномасштабной ценовой войне.Удар по бюджетуСаудовская Аравия сильно зависит от нефтяного экспорта — 30% бюджета. А программа модернизации экономики Vision 2030 требует ежегодных инвестиций в сотни миллиардов долларов. Теперь это под вопросом.Если котировки в пределах 63-69 долларов сохранятся до конца года, доходы казны сократятся на 17-20 процентов. И, вероятно, придется отказаться от большинства проектов Vision 2030, отмечает экономист Вадим Ковригин.Видимо, распечатают "кубышку"."Резкое сокращение выручки потребует пересмотра некоторых статей расходов или активизации использования средств суверенного фонда", — подчеркивает Андрей Сурков, эксперт экономического факультета РУДН.Как пишет Bloomberg, дефицит бюджета заставит наращивать внешние заимствования, увеличивая госдолг.Наращивать или сокращатьКлючевой ориентир для баланса саудовского бюджета — 80 долларов за баррель. Поэтому, если нефть продолжит дешеветь, в ОПЕК+ возникнут разногласия, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.С другой стороны, ради новых рынков и сохранения имеющихся Эр-Рияд может рискнуть. Запас прочности есть: себестоимость добычи в королевстве одна из самых низких в мире."Однако не исключено повторение ситуации 2020 года, когда рынок рухнул. Опыт показал, что без координации с ведущими игроками — Россией и США — любые односторонние действия ведут к глобальной нестабильности", — говорит Пичугин.Тогда, в 2020-м, неформальный антикризисный пакт позволил сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки и предотвратить окончательный коллапс. Но доводить до этого не стоит.Таким образом, в обрушении цен Эр-Рияд явно не заинтересован. Скорее на фоне геополитических рисков интересы Саудовской Аравии, России и США могут вновь совпасть — и рынок стабилизируется.

https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html

https://ria.ru/20250530/neft-2019751238.html

https://ria.ru/20250513/gaz-2016569412.html

саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, дональд трамп, опек, brent