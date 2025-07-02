Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
Саудовская Аравия столкнулась с резким падением доходов от экспорта нефти
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь затевает ценовую войну. Однако выпадающие доходы — прямая угроза запущенной в королевстве масштабной программе модернизации экономики. Как отреагирует на ситуацию Эр-Рияд — в материале РИА Новости.
Минимум за четыре года
В апреле выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов упала до 16,5 миллиарда долларов. Это на 21% меньше, чем годом ранее, и четырехлетний артирекорд.
Причина — резкое снижение цен на углеводороды. В апреле Трамп объявил о повышении пошлин. А буквально через несколько часов ОПЕК+ шокировал трейдеров решением увеличить квоты на добычу. Глобальный нефтяной рынок получил двойной удар с соответствующим результатом для котировок.
Потом произошла коррекция, и сейчас Brent торгуется в районе 68 долларов. Тем не менее падение с января — примерно девять процентов.
Обострилась конкуренция — Россия и Иран предлагают топливо с дисконтом. А увеличение добычи чревато избытком предложения, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Ценовая война?
Следующая встреча ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией запланирована на 6 июля. Обсудят квоты на август. И, скорее всего, как в мае и июне, вновь их поднимут, полагают аналитики.
Это борьба с США за долю рынка, считают в Bank of America (BofA). Прежде всего с американскими сланцевиками, чьи производственные расходы гораздо выше.
Однако наблюдатели сомневаются, что Эр-Рияд готов к полномасштабной ценовой войне.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Удар по бюджету
Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяного экспорта — 30% бюджета. А программа модернизации экономики Vision 2030 требует ежегодных инвестиций в сотни миллиардов долларов. Теперь это под вопросом.
Если котировки в пределах 63-69 долларов сохранятся до конца года, доходы казны сократятся на 17-20 процентов. И, вероятно, придется отказаться от большинства проектов Vision 2030, отмечает экономист Вадим Ковригин.
Видимо, распечатают "кубышку".
"Резкое сокращение выручки потребует пересмотра некоторых статей расходов или активизации использования средств суверенного фонда", — подчеркивает Андрей Сурков, эксперт экономического факультета РУДН.
Как пишет Bloomberg, дефицит бюджета заставит наращивать внешние заимствования, увеличивая госдолг.
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Наращивать или сокращать
Ключевой ориентир для баланса саудовского бюджета — 80 долларов за баррель. Поэтому, если нефть продолжит дешеветь, в ОПЕК+ возникнут разногласия, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
С другой стороны, ради новых рынков и сохранения имеющихся Эр-Рияд может рискнуть. Запас прочности есть: себестоимость добычи в королевстве одна из самых низких в мире.
"Однако не исключено повторение ситуации 2020 года, когда рынок рухнул. Опыт показал, что без координации с ведущими игроками — Россией и США — любые односторонние действия ведут к глобальной нестабильности", — говорит Пичугин.
Тогда, в 2020-м, неформальный антикризисный пакт позволил сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки и предотвратить окончательный коллапс. Но доводить до этого не стоит.
Таким образом, в обрушении цен Эр-Рияд явно не заинтересован. Скорее на фоне геополитических рисков интересы Саудовской Аравии, России и США могут вновь совпасть — и рынок стабилизируется.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде