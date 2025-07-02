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Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам - РИА Новости, 02.07.2025
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08:00 02.07.2025 (обновлено: 08:05 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам - РИА Новости, 02.07.2025
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:00:00+03:00
2025-07-02T08:05:00+03:00
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь затевает ценовую войну. Однако выпадающие доходы — прямая угроза запущенной в королевстве масштабной программе модернизации экономики. Как отреагирует на ситуацию Эр-Рияд — в материале РИА Новости.Минимум за четыре годаВ апреле выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов упала до 16,5 миллиарда долларов. Это на 21% меньше, чем годом ранее, и четырехлетний артирекорд.Причина — резкое снижение цен на углеводороды. В апреле Трамп объявил о повышении пошлин. А буквально через несколько часов ОПЕК+ шокировал трейдеров решением увеличить квоты на добычу. Глобальный нефтяной рынок получил двойной удар с соответствующим результатом для котировок.Потом произошла коррекция, и сейчас Brent торгуется в районе 68 долларов. Тем не менее падение с января — примерно девять процентов.Обострилась конкуренция — Россия и Иран предлагают топливо с дисконтом. А увеличение добычи чревато избытком предложения, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Ценовая война?Следующая встреча ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией запланирована на 6 июля. Обсудят квоты на август. И, скорее всего, как в мае и июне, вновь их поднимут, полагают аналитики.Это борьба с США за долю рынка, считают в Bank of America (BofA). Прежде всего с американскими сланцевиками, чьи производственные расходы гораздо выше.Однако наблюдатели сомневаются, что Эр-Рияд готов к полномасштабной ценовой войне.Удар по бюджетуСаудовская Аравия сильно зависит от нефтяного экспорта — 30% бюджета. А программа модернизации экономики Vision 2030 требует ежегодных инвестиций в сотни миллиардов долларов. Теперь это под вопросом.Если котировки в пределах 63-69 долларов сохранятся до конца года, доходы казны сократятся на 17-20 процентов. И, вероятно, придется отказаться от большинства проектов Vision 2030, отмечает экономист Вадим Ковригин.Видимо, распечатают "кубышку"."Резкое сокращение выручки потребует пересмотра некоторых статей расходов или активизации использования средств суверенного фонда", — подчеркивает Андрей Сурков, эксперт экономического факультета РУДН.Как пишет Bloomberg, дефицит бюджета заставит наращивать внешние заимствования, увеличивая госдолг.Наращивать или сокращатьКлючевой ориентир для баланса саудовского бюджета — 80 долларов за баррель. Поэтому, если нефть продолжит дешеветь, в ОПЕК+ возникнут разногласия, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.С другой стороны, ради новых рынков и сохранения имеющихся Эр-Рияд может рискнуть. Запас прочности есть: себестоимость добычи в королевстве одна из самых низких в мире."Однако не исключено повторение ситуации 2020 года, когда рынок рухнул. Опыт показал, что без координации с ведущими игроками — Россией и США — любые односторонние действия ведут к глобальной нестабильности", — говорит Пичугин.Тогда, в 2020-м, неформальный антикризисный пакт позволил сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки и предотвратить окончательный коллапс. Но доводить до этого не стоит.Таким образом, в обрушении цен Эр-Рияд явно не заинтересован. Скорее на фоне геополитических рисков интересы Саудовской Аравии, России и США могут вновь совпасть — и рынок стабилизируется.
https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, дональд трамп, опек, brent
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Россия, Дональд Трамп, ОПЕК, Brent
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам

Саудовская Аравия столкнулась с резким падением доходов от экспорта нефти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Картель ОПЕК+ взял курс на расширение добычи, хотя нефтяные котировки заметно снизились. В США опасаются, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, вновь затевает ценовую войну. Однако выпадающие доходы — прямая угроза запущенной в королевстве масштабной программе модернизации экономики. Как отреагирует на ситуацию Эр-Рияд — в материале РИА Новости.

Минимум за четыре года

В апреле выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов упала до 16,5 миллиарда долларов. Это на 21% меньше, чем годом ранее, и четырехлетний артирекорд.
Причина — резкое снижение цен на углеводороды. В апреле Трамп объявил о повышении пошлин. А буквально через несколько часов ОПЕК+ шокировал трейдеров решением увеличить квоты на добычу. Глобальный нефтяной рынок получил двойной удар с соответствующим результатом для котировок.
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Потом произошла коррекция, и сейчас Brent торгуется в районе 68 долларов. Тем не менее падение с января — примерно девять процентов.
Обострилась конкуренция — Россия и Иран предлагают топливо с дисконтом. А увеличение добычи чревато избытком предложения, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене

Ценовая война?

Следующая встреча ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией запланирована на 6 июля. Обсудят квоты на август. И, скорее всего, как в мае и июне, вновь их поднимут, полагают аналитики.
Это борьба с США за долю рынка, считают в Bank of America (BofA). Прежде всего с американскими сланцевиками, чьи производственные расходы гораздо выше.
Однако наблюдатели сомневаются, что Эр-Рияд готов к полномасштабной ценовой войне.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде

Удар по бюджету

Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяного экспорта — 30% бюджета. А программа модернизации экономики Vision 2030 требует ежегодных инвестиций в сотни миллиардов долларов. Теперь это под вопросом.
Если котировки в пределах 63-69 долларов сохранятся до конца года, доходы казны сократятся на 17-20 процентов. И, вероятно, придется отказаться от большинства проектов Vision 2030, отмечает экономист Вадим Ковригин.
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Видимо, распечатают "кубышку".
"Резкое сокращение выручки потребует пересмотра некоторых статей расходов или активизации использования средств суверенного фонда", — подчеркивает Андрей Сурков, эксперт экономического факультета РУДН.
Как пишет Bloomberg, дефицит бюджета заставит наращивать внешние заимствования, увеличивая госдолг.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане

Наращивать или сокращать

Ключевой ориентир для баланса саудовского бюджета — 80 долларов за баррель. Поэтому, если нефть продолжит дешеветь, в ОПЕК+ возникнут разногласия, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
С другой стороны, ради новых рынков и сохранения имеющихся Эр-Рияд может рискнуть. Запас прочности есть: себестоимость добычи в королевстве одна из самых низких в мире.
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"Однако не исключено повторение ситуации 2020 года, когда рынок рухнул. Опыт показал, что без координации с ведущими игроками — Россией и США — любые односторонние действия ведут к глобальной нестабильности", — говорит Пичугин.
Тогда, в 2020-м, неформальный антикризисный пакт позволил сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки и предотвратить окончательный коллапс. Но доводить до этого не стоит.
Таким образом, в обрушении цен Эр-Рияд явно не заинтересован. Скорее на фоне геополитических рисков интересы Саудовской Аравии, России и США могут вновь совпасть — и рынок стабилизируется.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
 
ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияСШАРоссияДональд ТрампОПЕКBrent
 
 
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