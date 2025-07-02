https://ria.ru/20250702/nauka-2026522734.html

В Сибири создали полезные сладости с белком и железом

В Сибири создали полезные сладости с белком и железом - РИА Новости, 02.07.2025

В Сибири создали полезные сладости с белком и железом

Линейку "умных" сладостей и снеков, обогащенных сибирской водорослью для восполнения дефицита питательных веществ, разработали ученые ОмГТУ. Результаты... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:00:00+03:00

2025-07-02T05:00:00+03:00

2025-07-02T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Линейку "умных" сладостей и снеков, обогащенных сибирской водорослью для восполнения дефицита питательных веществ, разработали ученые ОмГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Пищевая технология".Современные исследования в области пищевых технологий все чаще направлены на создание функциональных продуктов. Особый интерес ученых вызывает обогащение привычного рациона биологически активными компонентами.Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создали линейку "смарт-продуктов" (полезных перекусов с повышенной биологической ценностью), в которую вошли пастила, снеки, маршмеллоу и желейные конфеты.Как рассказали специалисты вуза, ключевой особенностью данных продуктов является наличие в составе регионального сибирского вида сине-зеленой водоросли, а именно спирулины. По их словам, это позволяет значительно повысить пищевую ценность без ущерба для вкусовых качеств."Если выразить данный продукт в цифрах, то можно привести пример с наличием белка. Если в традиционной пастиле белок почти отсутствует, то в нашей разработке содержится спирулина, содержащая 80 процентов полноценного и полностью усвояемого белка. Также продут содержит большое количество железа, что также важно для организма человека", — рассказала профессор кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" ОмГТУ Елена Молибога.По ее словам, важной особенностью разработки является осуществление полного цикла производства — от выращивания регионального вида спирулины до создания кулинарного изделия. Преимущество созданных продуктов заключается в использовании локального сырья: сибирская спирулина культивируется только в лабораториях ОмГТУ и преобразуется до конечного вида биологически активной добавки за счет проведения процесса сублимации."Мы создаем не просто сладости, а функциональные продукты, которые помогают восполнить дефицит нутриентов. Вместо аптечных витаминов можно перекусить полезной пастилой или маршмеллоу", — прокомментировала автор исследования.На данный момент учеными полностью разработана технологическая карта производства и отработано внесение всех рецептурных компонентов."Важной особенностью исследования является участие обучающихся направления подготовки бакалавриата "Биотехнология", в частности, студентки третьего курса Анастасии Поляковой", — рассказала Молибога.В дальнейшем исследователи планируют работать с различными вариантами основы кондитерского изделия, т. е. закладывать в нее не только яблочное пюре, а поискать дополнительное сырье, которым богата Омская область.

https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007460435.html

https://ria.ru/20241114/nauka-1983584831.html

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