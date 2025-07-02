https://ria.ru/20250702/nato-2026763128.html

Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине

Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:50:00+03:00

2025-07-02T15:50:00+03:00

2025-07-02T15:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. "Я полностью понимаю, что Соединенные Штаты должны всегда делать так, чтобы их собственные интересы были защищены", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя приостановку поставок отдельных видов вооружений Вашингтоном Киеву. При этом Рютте отказался напрямую отвечать на вопрос, знало ли руководство НАТО заранее о таком решении США, сказав, что сообщение о приостановке "новое". Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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в мире, украина, сша, марк рютте, нато