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НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
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11:08 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/nato-2026683934.html
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД
НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:08:00+03:00
2025-07-02T11:08:00+03:00
россия
европа
балтийское море
александр грушко
нато
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24", говоря о милитаризации Балтийского моря. Он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе. "Так что мы (РФ - ред.) будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений", - уточнил замглавы МИД РФ.
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россия, европа, балтийское море, александр грушко, нато
Россия, Европа, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД

Грушко: НАТО превратила балтийский регион в зону военного противостояния

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24", говоря о милитаризации Балтийского моря.
Он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе.
"Так что мы (РФ - ред.) будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений", - уточнил замглавы МИД РФ.
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РоссияЕвропаБалтийское мореАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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