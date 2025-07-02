https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html

В России пресекли деятельность нарколаборатории

В России пресекли деятельность нарколаборатории - РИА Новости, 02.07.2025

В России пресекли деятельность нарколаборатории

Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:39:00+03:00

2025-07-02T09:39:00+03:00

2025-07-02T10:34:00+03:00

белоруссия

россия

происшествия

минск

витебская область

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. "Благодаря тесному взаимодействию правоохранителей двух стран в России ликвидирована нарколаборатория. Ее организовали трое иностранцев. Изъято оборудование, прекурсоры объемом 150 литров, а также 7 килограмм мефедрона и более двух - Альфа-PVP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД. Также там сообщается о задержании в Белоруссии сотрудниками минского подразделения наркоконтроля 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов. "В арендованной квартире и сделанных им закладках обнаружено и изъято более 16 килограммов мефедрона и свыше 21 килограмма Альфа-PVP. Фигурант признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков на территории Беларуси. Забирал у другого курьера посылки из Евросоюза с оптовыми партиями "товара", фасовал его и оставлял в тайниках", - говорится в сообщении. Кроме того, как говорится в сообщении, оперативники задержали минчанина и двоих жителей города Поставы Витебской области, которые должны были делать закладки с разовыми дозами. Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. "Органы внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению каналов поставки запрещенных веществ. Попытки провезти через нашу страну крупные партии наркотиков фиксируются практически ежедневно", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250604/narkolaboratoriya-2020797884.html

https://ria.ru/20250610/podmoskove-2021960163.html

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белоруссия, россия, происшествия, минск, витебская область