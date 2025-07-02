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Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 02.07.2025
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14:35 02.07.2025 (обновлено: 15:54 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/nagrada-2026741510.html
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 02.07.2025
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев и глава Минцифры Максут Шадаев вручили почетные грамоты и благодарности президента сотрудникам медиагруппы. РИА Новости, 02.07.2025
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россия
москва
дмитрий киселев
максут шадаев
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев и глава Минцифры Максут Шадаев вручили почетные грамоты и благодарности президента сотрудникам медиагруппы. Церемония награждения прошла в рамках заседания Общественного совета при Минцифры. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждается Лисогор Ольга Юрьевна — заместитель главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Радченко Дмитрий Владимирович, военкор, корреспондент Дипломатической редакции Управления международной информации Главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", — объявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявили Максиму Богодвиду — специальному фотокорреспонденту в Казани Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Роману Гнатюку — военкору, старшему корреспонденту Дирекции мультимедийного издания Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня", Федору Громову — военкору, выпускающему редактору Дирекции мультимедийного издания Украина.ру, Ивану Зуеву — военкору, корреспонденту Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня". Благодарности удостоены также Алексей Майшев — специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Давид Нармания — корреспондент Объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня", Артем Чибаров — руководитель направления онлайн-продуктов Объединенной дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, москва, дмитрий киселев, максут шадаев, миа "россия сегодня"
Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Максут Шадаев, МИА "Россия сегодня"
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"

Киселев и Шадаев наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора — директор Объединенной дирекции иновещания Ольга Лисогор и глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии награждения за заслуги в развитии СМИ
Гендиректор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора — директор Объединенной дирекции иновещания Ольга Лисогор и глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии награждения за заслуги в развитии СМИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора — директор Объединенной дирекции иновещания Ольга Лисогор и глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии награждения за заслуги в развитии СМИ
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев и глава Минцифры Максут Шадаев вручили почетные грамоты и благодарности президента сотрудникам медиагруппы.
Церемония награждения прошла в рамках заседания Общественного совета при Минцифры.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и корреспондент Объединенной дирекции ria.ru Давид Нармания.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и корреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Давид Нармания на церемонии награждения за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную службу

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и корреспондент Объединенной дирекции ria.ru Давид Нармания.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 3
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Специальные фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" Максим Богодвид и Алексей Майшев.

Специальные фотокорреспонденты Международной медиагруппы Россия сегодня Максим Богодвид и Алексей Майшев после церемонии награждения за заслуги в развитии средств массовой информации

Специальные фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" Максим Богодвид и Алексей Майшев.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 3
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Старший корреспондент МИА "Россия сегодня" Роман Гнатюк и выпускающий редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Федор Громов.

Старший корреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Роман Гнатюк и выпускающий редактор мультимедийного издания Украина.ру Федор Громов после церемонии награждения за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную службу

Старший корреспондент МИА "Россия сегодня" Роман Гнатюк и выпускающий редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Федор Громов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 3

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и корреспондент Объединенной дирекции ria.ru Давид Нармания.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 3

Специальные фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" Максим Богодвид и Алексей Майшев.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 3

Старший корреспондент МИА "Россия сегодня" Роман Гнатюк и выпускающий редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Федор Громов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 3
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждается Лисогор Ольга Юрьевна — заместитель главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Радченко Дмитрий Владимирович, военкор, корреспондент Дипломатической редакции Управления международной информации Главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", — объявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина.
За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявили Максиму Богодвиду — специальному фотокорреспонденту в Казани Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Роману Гнатюку — военкору, старшему корреспонденту Дирекции мультимедийного издания Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня", Федору Громову — военкору, выпускающему редактору Дирекции мультимедийного издания Украина.ру, Ивану Зуеву — военкору, корреспонденту Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня".
Благодарности удостоены также Алексей Майшев — специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Давид Нармания — корреспондент Объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня", Артем Чибаров — руководитель направления онлайн-продуктов Объединенной дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня".
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