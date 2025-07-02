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Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 02.07.2025
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев и глава Минцифры Максут Шадаев вручили почетные грамоты и благодарности президента сотрудникам медиагруппы. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев и глава Минцифры Максут Шадаев вручили почетные грамоты и благодарности президента сотрудникам медиагруппы. Церемония награждения прошла в рамках заседания Общественного совета при Минцифры. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждается Лисогор Ольга Юрьевна — заместитель главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Радченко Дмитрий Владимирович, военкор, корреспондент Дипломатической редакции Управления международной информации Главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", — объявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявили Максиму Богодвиду — специальному фотокорреспонденту в Казани Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Роману Гнатюку — военкору, старшему корреспонденту Дирекции мультимедийного издания Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня", Федору Громову — военкору, выпускающему редактору Дирекции мультимедийного издания Украина.ру, Ивану Зуеву — военкору, корреспонденту Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня". Благодарности удостоены также Алексей Майшев — специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", Давид Нармания — корреспондент Объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня", Артем Чибаров — руководитель направления онлайн-продуктов Объединенной дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, москва, дмитрий киселев, максут шадаев, миа "россия сегодня"
Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Максут Шадаев, МИА "Россия сегодня"
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
Киселев и Шадаев наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"