https://ria.ru/20250702/nadpis-2026569850.html

"Не вампир, а мученик". О чем поведала загадочная надпись из Неаполя

"Не вампир, а мученик". О чем поведала загадочная надпись из Неаполя - РИА Новости, 02.07.2025

"Не вампир, а мученик". О чем поведала загадочная надпись из Неаполя

Ученые, кажется, знают, где похоронен Дракула. Искать нужно не в Трансильвании, а совсем в другом месте. Новая версия старой легенды вызвала много вопросов —... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые, кажется, знают, где похоронен Дракула. Искать нужно не в Трансильвании, а совсем в другом месте. Новая версия старой легенды вызвала много вопросов — впрочем, как и вся история самого знаменитого кровопийцы.Ни на что не похоже"Влад, правитель валахов", "император румын", "был убит дважды" и "жил снова" — в Румынии этим никого не удивишь. Здесь каждый ребенок знает, что так говорят про Владислава Дракулу.Но как быть, если такие слова прочли на могильной эпитафии? А сама могила при этом находится в Италии? Впервые исследователи обратили внимание на странную надпись в неаполитанской церкви Санта-Мария-ла-Нова в 2010-м. Любые попытки прочитать ее заканчивались неудачей. Что-то от латыни, что-то от греческого, шрифт — смесь пяти балканских алфавитов, но в целом текст не похож ни на один из известных языков.Правда, уже тогда на основе отдельных слов лингвисты предположили, что захоронение в Неаполе принадлежит Дракуле. Объясняли это просто: эпитафия датирована XV веком, город тогда был под властью арагонской династии, а дочь правителя румын Мария Балши как раз была замужем за королевским камергером Джакомо Ферилло.Спустя 15 лет аргументов в копилке исследователей прибавилось. На конференции, посвященной этому вопросу, румынский лингвист Мирча Косма представил первую дешифровку надписи из Санта-Мария-ла-Нова. Покоящийся под ней, сообщил он, "скончался в мире", "и в месте, где похоронен, был почитаем как мученик". Кроме того, в самом конце римскими цифрами высечен год — MCCCCLXXXXIX, то есть 1499-й.Именно из-за этих новых данных и разгорелся спор. Дело в том, что часть информации вполне согласуется с общепринятыми фактами биографии Дракулы. А часть в корне им противоречит.Кровавое обаяниеКогда именно родился правитель, до сих пор не ясно. Зато дата его смерти известна точно — 1476-й. Это первое противоречие в гипотезе итальянских специалистов. Говорить, что Дракула "скончался в мире", тоже не приходится — он погиб в бою.Влад III Цепеш жил и правил в непростое время. С юга пришла беда в лице Османской империи. Один за другим маленькие европейские княжества и герцогства пали под силой турок и вынуждены были платить султану немалую дань. Тех, кто хоть как-то противился новому порядку, убивали, а в лучшем случае — отправляли в изгнание.Заняв в 1456-м трон в родной Валахии (историческая область на территории современной Румынии), Влад немедленно приступил к действиям. Выстроил в Бухаресте резиденцию, положив тем самым начало централизации власти. Урезонил жадных до земель и денег "боляр" — дворянское сословие. И только затем, окрепнув, решил дать отпор воинственным османам: отказался платить дань султану и жестоко казнил его послов.Впрочем, валашский князь не отличался благосклонностью и к подданным. В одной из легенд рассказывается, как в Бухарест на пир приехал вельможа, плетущий против владыки заговор. Каково же было его удивление, когда он увидел вокруг праздничного стола своих подельников, посаженных на колья. "Государь, воздух здесь настолько тяжел, — замялся заговорщик, — неужели мы не можем поговорить в другом месте?" В тот же момент Влад приказал стражникам "поднять гостя повыше — чтобы ему легче дышалось". Вскоре тот составил компанию своим "друзьям".Таких историй немало. Возможно, именно поэтому, полагают историки, Владислав и получил два самых знаменитых прозвища — Дракула и Цепеш, что в переводе означает "дьявол, дракон" и "колосажатель". А заодно стал первым в истории Европы вампиром. Фольклористы до сих пор спорят почему — то ли из-за чрезмерной жестокости, то ли из-за ярого желания сохранить власть.Что внутри — знать не обязательноГорькая ирония в том, что Дракула прожил не так уж и много даже по меркам того времени. А смерть принял в бою с турками. Причем при странных обстоятельствах: скорее всего, османы подкупили слуг князя, и те отравили господина.Согласно общепринятой версии, произошло это недалеко от монастыря Комана, основанном Владиславом. В 1970-х в обители провели раскопки: обнаружили деревянный фундамент XV века и безымянную могилу под ним. Позднее настоятель рассказал, что в захоронении — "обычный человек", без каких-либо знаков принадлежности к царскому роду. К тому же у скелета был череп. А по легенде, турки после гибели правителя Валахии забрали его голову в качестве трофея.Еще одним местом упокоения Дракулы считается храм Благовещения в городе Снагове. В церкви действительно есть две безымянные могилы. Их вскрыли еще в 1930-х. Первая, возле алтаря (место более чем почетное), оказалась пустой. Содержимое второй, у самого входа, — побогаче."Под найденным камнем находился саркофаг (деревянный долбленый гроб), частично покрытый пурпурным покрывалом с золотой вышивкой. <…> Внутри лежал скелет. На нем виднелись фрагменты вылинявшего пурпурного одеяния из парчи, очень похожего на венгерский кафтан, в котором Дракула изображен на портрете. <…> Рядом были обнаружены остатки короны", — писал в отчете руководитель раскопок, румынский археолог Георге Флореску.Правда, эти строки — единственное доказательство того, что могила в Снагове принадлежит Дракуле. После раскопок ее довольно быстро закрыли и сделали популярным местом паломничества туристов. Так что достоверной эта версия быть не может.Как, впрочем, и итальянская — про захоронение в Неаполе. Критики уже высказались по поводу "вольного", а главное — неполного перевода эпитафии в церкви Санта-Мария-ла-Нова. На данный момент большинство специалистов полагают, что здесь покоится зять Владислава — тот самый королевский камергер Джакомо Ферилло.С указанной на могильном камне датой это вполне согласуется. Но никак не вяжется с архитектурой склепа, украшенного драконами и сфинксами. Первые в пояснении не нуждаются. А вот вторые, уверен итальянский историк Рафаэль Глинни, указывают на сходство в написании латинского названия города Фивы (Thebes) и прозвища князя Цепеш (Tepes).Уверенности пока нет. Окончательный вариант дешифровки планируют опубликовать осенью. Не исключено, что критики ошиблись и последнее пристанище легендарный вампир обрел именно на Апеннинском полуострове.

https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

румыния, неаполь, бухарест