https://ria.ru/20250702/nadezhdin-2026839222.html

Надеждин подал обращение в Конституционный суд

Надеждин подал обращение в Конституционный суд - РИА Новости, 03.07.2025

Надеждин подал обращение в Конституционный суд

Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T23:40:00+03:00

2025-07-02T23:40:00+03:00

2025-07-03T08:31:00+03:00

политика

россия

борис надеждин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС. "Надеждин Борис Борисович... (Обращение - ред.) находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - сообщается на сайте суда. В пресс-службе КС России РИА Новости подтвердили, что обращение политика поступило в Конституционный суд. Заявитель просит КС РФ проверить ряд положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах Президента Российской Федерации", связанных с лимитом подписей и признании их недействительными, на соответствие Конституции РФ. ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.

https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, борис надеждин