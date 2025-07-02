Надеждин подал обращение в Конституционный суд
Конституционный суд РФ зарегистрировал обращение Бориса Надеждина
Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС.
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"Надеждин Борис Борисович... (Обращение - ред.) находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - сообщается на сайте суда.
В пресс-службе КС России РИА Новости подтвердили, что обращение политика поступило в Конституционный суд. Заявитель просит КС РФ проверить ряд положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах Президента Российской Федерации", связанных с лимитом подписей и признании их недействительными, на соответствие Конституции РФ.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
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