Рейтинг@Mail.ru
Надеждин подал обращение в Конституционный суд - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 02.07.2025 (обновлено: 08:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/nadezhdin-2026839222.html
Надеждин подал обращение в Конституционный суд
Надеждин подал обращение в Конституционный суд - РИА Новости, 03.07.2025
Надеждин подал обращение в Конституционный суд
Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T23:40:00+03:00
2025-07-03T08:31:00+03:00
политика
россия
борис надеждин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28207/47/282074785_0:300:2997:1985_1920x0_80_0_0_3f7fb1a075cf21ff9ca68c979a633f6b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС. "Надеждин Борис Борисович... (Обращение - ред.) находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - сообщается на сайте суда. В пресс-службе КС России РИА Новости подтвердили, что обращение политика поступило в Конституционный суд. Заявитель просит КС РФ проверить ряд положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах Президента Российской Федерации", связанных с лимитом подписей и признании их недействительными, на соответствие Конституции РФ. ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28207/47/282074785_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f15dd72dcdb7f74d0012d7223a0a366d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, борис надеждин
Политика, Россия, Борис Надеждин
Надеждин подал обращение в Конституционный суд

Конституционный суд РФ зарегистрировал обращение Бориса Надеждина

© РИА Новости / Руслан КривобокЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина, следует из материалов на сайте КС.
«
"Надеждин Борис Борисович... (Обращение - ред.) находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - сообщается на сайте суда.
В пресс-службе КС России РИА Новости подтвердили, что обращение политика поступило в Конституционный суд. Заявитель просит КС РФ проверить ряд положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах Президента Российской Федерации", связанных с лимитом подписей и признании их недействительными, на соответствие Конституции РФ.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Суд признал Бориса Надеждина банкротом
4 апреля, 06:53
 
ПолитикаРоссияБорис Надеждин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала