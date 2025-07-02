https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026751105.html

Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ

Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025

Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ

Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:00:00+03:00

2025-07-02T15:00:00+03:00

2025-07-02T15:00:00+03:00

экономика

андрей костин (банкир)

эльвира набиуллина

сергей игнатьев

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. "У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.

https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html

https://ria.ru/20250619/muzyka-2023849527.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, сергей игнатьев, центральный банк рф (цб рф)