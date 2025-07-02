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Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025
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15:00 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026751105.html
Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ
Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025
Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:00:00+03:00
2025-07-02T15:00:00+03:00
экономика
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
сергей игнатьев
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. "У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.
https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html
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экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, сергей игнатьев, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Сергей Игнатьев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ

Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем Центробанка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире.
«
"У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
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«
"Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.
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ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Эльвира НабиуллинаСергей ИгнатьевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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