Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем ЦБ
Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину лучшим в мире председателем Центробанка
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире.
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"У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
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"Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.