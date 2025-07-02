https://ria.ru/20250702/mvd-2026832280.html

В Белгородской области неизвестные остановили автомобиль и ограбили мужчину

В Белгородской области неизвестные остановили автомобиль и ограбили мужчину - РИА Новости, 02.07.2025

В Белгородской области неизвестные остановили автомобиль и ограбили мужчину

Злоумышленники остановили в Белгородском районе автомобиль местного жителя и, применив оружие, похитили деньги, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:19:00+03:00

2025-07-02T22:19:00+03:00

2025-07-02T22:19:00+03:00

происшествия

белгородский район

белгородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Злоумышленники остановили в Белгородском районе автомобиль местного жителя и, применив оружие, похитили деньги, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. "Сегодня около двух часов ночи в полицию обратился житель региона 1979 года рождения. Мужчина сообщил о том, что во время движения на автомобиле на него напали и с применением огнестрельного оружия похитили денежные средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250701/novosibirsk-2026475398.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)