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Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС - РИА Новости, 02.07.2025
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Наука
 
01:40 02.07.2025 (обновлено: 02:12 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ms-29-2026638414.html
Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС
Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС - РИА Новости, 02.07.2025
Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" после отстыковки от Международной космической станции сошел с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T01:40:00+03:00
2025-07-02T02:12:00+03:00
наука
тихий океан
роскосмос
центр управления полетами
цниимаш
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" после отстыковки от Международной космической станции сошел с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос". Корабль, находившийся в составе станции с ноября 2024 года, отстыковался от нее в 21.43 мск 1 июля. "Грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". В ноябре корабль привез на МКС подарки для космонавтов к Новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС, аппаратуру и инструменты для проведения научных экспериментов.
https://ria.ru/20250226/roskosmos-2001614101.html
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тихий океан, роскосмос, центр управления полетами, цниимаш, космос - риа наука
Наука, Тихий океан, Роскосмос, Центр управления полетами, ЦНИИМАШ, Космос - РИА Наука
Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС

"Роскосмос": "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" после отстыковки от Международной космической станции сошел с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
Корабль, находившийся в составе станции с ноября 2024 года, отстыковался от нее в 21.43 мск 1 июля.
"Грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
В ноябре корабль привез на МКС подарки для космонавтов к Новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС, аппаратуру и инструменты для проведения научных экспериментов.
Грузовой корабль Прогресс МС-28 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане
26 февраля, 03:14
 
НаукаТихий океанРоскосмосЦентр управления полетамиЦНИИМАШКосмос - РИА Наука
 
 
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