Рейтинг@Mail.ru
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.07.2025 (обновлено: 22:06 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/moskva-2026831309.html
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве - РИА Новости, 02.07.2025
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве, но прохожие спасли его, передает корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:03:00+03:00
2025-07-02T22:06:00+03:00
происшествия
москва
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020244343_0:368:2903:2001_1920x0_80_0_0_8a56c3cd3b4fb21baebc15fb3b43c3ca.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве, но прохожие спасли его, передает корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех, кто спас ему жизнь. Инцидент произошел около 21.00 мск в вестибюле на входе на станцию метро "Парк культуры". К молодому человеку тут же подбежали сотрудники полиции и прохожие, которые помогли ему и убедились, что он жив.
https://ria.ru/20250626/srok-2025533422.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020244343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e12055520b962d608e1767fb09f4928e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, риа новости
Происшествия, Москва, РИА Новости
Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве

Прохожие в Москве спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой в метро

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВрачи в Москве
Врачи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Врачи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве, но прохожие спасли его, передает корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех, кто спас ему жизнь.
Инцидент произошел около 21.00 мск в вестибюле на входе на станцию метро "Парк культуры".
К молодому человеку тут же подбежали сотрудники полиции и прохожие, которые помогли ему и убедились, что он жив.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
26 июня, 12:32
 
ПроисшествияМоскваРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала