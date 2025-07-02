https://ria.ru/20250702/moskva-2026831309.html

Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве

Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве - РИА Новости, 02.07.2025

Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве

Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве, но прохожие спасли его, передает корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:03:00+03:00

2025-07-02T22:03:00+03:00

2025-07-02T22:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в вестибюле станции метро в Москве, но прохожие спасли его, передает корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех, кто спас ему жизнь. Инцидент произошел около 21.00 мск в вестибюле на входе на станцию метро "Парк культуры". К молодому человеку тут же подбежали сотрудники полиции и прохожие, которые помогли ему и убедились, что он жив.

https://ria.ru/20250626/srok-2025533422.html

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происшествия, москва, риа новости