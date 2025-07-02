https://ria.ru/20250702/moskva-2026754221.html

Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА

Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА - РИА Новости, 02.07.2025

Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА

Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему донаведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного Фронта. "Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых: ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжёлый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей", - рассказали в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе Народного Фронта, несколько десятков тысяч флагманских дронов "Икар" уже передано на передовую российским военнослужащим, в планах увеличить это число до сотен тысяч. Помимо дронов, конструкторское бюро разработало систему воздушной ретрансляции "Персей", обеспечивающую с высоты непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 километров, и наземную станцию управления (НСУ) "Гелиос", с помощью которой с усилением передается сигнал управления и принимается видеосигнал в патч-антенну. "У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознает цель, оператору остается нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300-400 метров и зависит от размера цели", – пояснил представитель компании-производителя. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

https://ria.ru/20250701/astrakhan-2026487109.html

https://ria.ru/20250630/pobeda-2026320746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии