https://ria.ru/20250702/moskva-2026754221.html
Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА
Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА - РИА Новости, 02.07.2025
Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА
Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:13:00+03:00
2025-07-02T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему донаведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного Фронта. "Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых: ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжёлый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей", - рассказали в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе Народного Фронта, несколько десятков тысяч флагманских дронов "Икар" уже передано на передовую российским военнослужащим, в планах увеличить это число до сотен тысяч. Помимо дронов, конструкторское бюро разработало систему воздушной ретрансляции "Персей", обеспечивающую с высоты непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 километров, и наземную станцию управления (НСУ) "Гелиос", с помощью которой с усилением передается сигнал управления и принимается видеосигнал в патч-антенну. "У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознает цель, оператору остается нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300-400 метров и зависит от размера цели", – пояснил представитель компании-производителя. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
https://ria.ru/20250701/astrakhan-2026487109.html
https://ria.ru/20250630/pobeda-2026320746.html
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безопасность, технологии
Надежные люди, Безопасность, Технологии
Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА
Московские изобретатели при поддержке Народного Фронта создали новые БПЛА
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему донаведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного Фронта.
"Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых: ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжёлый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе Народного Фронта, несколько десятков тысяч флагманских дронов "Икар" уже передано на передовую российским военнослужащим, в планах увеличить это число до сотен тысяч.
Помимо дронов, конструкторское бюро разработало систему воздушной ретрансляции "Персей", обеспечивающую с высоты непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 километров, и наземную станцию управления (НСУ) "Гелиос", с помощью которой с усилением передается сигнал управления и принимается видеосигнал в патч-антенну.
"У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознает цель, оператору остается нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300-400 метров и зависит от размера цели", – пояснил представитель компании-производителя.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.