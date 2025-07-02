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"Родная Речь" проведет конференцию "Код человечности" 10 июля в Москве

"Родная Речь" проведет конференцию "Код человечности" 10 июля в Москве - РИА Новости, 02.07.2025

"Родная Речь" проведет конференцию "Код человечности" 10 июля в Москве

Конференция "Код человечности" , посвященная роли цифровых технологий и инновационных инструментов в развитии медиаиндустрии, пройдет 10 июля в Москве, сообщает РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:26:00+03:00

2025-07-02T13:26:00+03:00

2025-07-02T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Конференция "Код человечности" , посвященная роли цифровых технологий и инновационных инструментов в развитии медиаиндустрии, пройдет 10 июля в Москве, сообщает организатор - группа компаний "Родная Речь". "На одной площадке соберутся эксперты из разных областей — креатив, стратегия, аналитика, медиапланирование и технологии. Спикеры расскажут, как превратить технологии в инструмент, который дополняет и усиливает человеческий потенциал. В деловой программе примут участие более 30 топ-экспертов рекламной индустрии", - говорится в сообщении. Конференция разделена на 8 тематических блоков. В блоке "Традиционные медиа: как за цифрами разглядеть человека?" генеральный директор ORO Евгений Попов и директор по исследованиям "Родной Речи" Мария Петрова представят систему для измерения внимания аудитории, которая позволяет отслеживать не просто показы, а реальное внимание зрителей к рекламному контенту. Директор по продукту Post Media Александр Лигер вместе с директором по развитию бизнеса группы компаний "Родная Речь" Александром Тринич-Афанасьевым продемонстрируют технологию, позволяющую интегрировать рекламу максимально нативно в телеэфир, и расскажут, как она изменит правила игры на рынке ТВ-рекламы. Директор "Авито Реклама" Яков Пейсахзон и управляющий директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции "Родная Речь" Ирина Козлова примут участие в сессии "Прозрачный инвентарь: как новые медиа становятся понятными". Они обсудят, почему традиционный поиск уходит на маркетплейсы, классифайды и в нейроответы. Продолжит программу панельная дискуссия о трансформации медиа с участием генерального директора Национального рекламного альянса Алексея Толстогана, медиадиректора Т-Банка Михаила Горбунцова, директора по маркетингу "Вкусно — и точка" Наталии Бородавкиной и старшего директора по центральному маркетингу "Авито" Евгении Одинцовой. Модератором сессии выступит директор департамента по медиапланированию "Билайна" Яна Чупина. "Цифровая революция стремительно меняет медиаиндустрию — трансформируются не только инструменты и рабочие процессы, но и сама природа диалога с аудиторией. Именно поэтому на конференции наши топ-эксперты рынка не просто будут рассказывать о главных трендах индустрии, но и на своих кейсах покажут, как создавать технологии будущего, фокусируясь на главном — людях. Самое важное, что мы хотим донести: за всеми прорывными решениями — системами измерения внимания, VRAP-технологиями, сложными алгоритмами — всегда стоит человек с его эмоциями, потребностями, реакциями. Конференция "Код человечности" — это наша попытка найти баланс между технологическим прогрессом и человекоцентричным измерением коммуникаций", — приводится в сообщении комментарий вице-президента по трансформации "Родной Речи" Юрия Панова.

https://realty.ria.ru/20250702/pozharnye-2026237560.html

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