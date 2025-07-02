https://ria.ru/20250702/moskva-2026711791.html
Лучших специалистов инженерных профессий выбрали в Москве
Лучших специалистов инженерных профессий выбрали в Москве - РИА Новости, 02.07.2025
Лучших специалистов инженерных профессий выбрали в Москве
Специалисты инженерной сферы приняли участие в городском конкурсе профмастерства "Московские мастера", стали известны итоги соревнования, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:00:00+03:00
2025-07-02T13:00:00+03:00
2025-07-02T13:03:00+03:00
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анатолий гарбузов
московская федерация профсоюзов
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Специалисты инженерной сферы приняли участие в городском конкурсе профмастерства "Московские мастера", стали известны итоги соревнования, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Инженерам предстояло создать и представить проект. Жюри из числа экспертов оценили работы по разным показателям: уровень научно-технических достижений, возможная экономическая выгода и целесообразность реализации, а также жизнеспособность решения и возможность внедрения на практике."Столица исторически славится своими выдающимися инженерно-техническими кадрами. Сегодня каждый десятый трудоустроенный москвич занят в промышленности и вносит ежедневный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Мы не только создаем условия для профессионального роста специалистов, но и отмечаем их выдающиеся достижения", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, в конкурсе соревновались 30 представителей 19 московских предприятий.Победителями в категориях "Инженер-электроник", "Инженер-технолог" и "Инженер-конструктор" стали специалисты "Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени Академика А.И.Берга".Как отметила зампред столичной конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина, соревнование выполняет задачу по увеличению престижа инженерных и рабочих специальностей, а также привлечение к ним внимания молодежи.Победителей конкурса наградят в канун Дня города. Им вручат дипломы, а также денежные призы.Всего в ежегодном конкурсе "Московские мастера" участвуют представители 40 востребованных специальностей: спасатели, инженеры, водители транспорта, медработники и другие. Соревнование проходит в 28 раз при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Конкурс входит в систему соцпартнерства правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и столичной конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).
https://ria.ru/20250627/garbuzov-2025782932.html
https://ria.ru/20250627/moskva--2025782131.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, анатолий гарбузов, московская федерация профсоюзов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, Московская федерация профсоюзов, Поддержка бизнеса
Лучших специалистов инженерных профессий выбрали в Москве
В столице выбрали инженеров-победителей конкурса "Московские мастера"
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Специалисты инженерной сферы приняли участие в городском конкурсе профмастерства "Московские мастера", стали известны итоги соревнования, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Инженерам предстояло создать и представить проект. Жюри из числа экспертов оценили работы по разным показателям: уровень научно-технических достижений, возможная экономическая выгода и целесообразность реализации, а также жизнеспособность решения и возможность внедрения на практике.
"Столица исторически славится своими выдающимися инженерно-техническими кадрами. Сегодня каждый десятый трудоустроенный москвич занят в промышленности и вносит ежедневный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Мы не только создаем условия для профессионального роста специалистов, но и отмечаем их выдающиеся достижения", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
По его словам, в конкурсе соревновались 30 представителей 19 московских предприятий.
Победителями в категориях "Инженер-электроник", "Инженер-технолог" и "Инженер-конструктор" стали специалисты "Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени Академика А.И.Берга".
Как отметила зампред столичной конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина, соревнование выполняет задачу по увеличению престижа инженерных и рабочих специальностей, а также привлечение к ним внимания молодежи.
Победителей конкурса наградят в канун Дня города. Им вручат дипломы, а также денежные призы.
Всего в ежегодном конкурсе "Московские мастера" участвуют представители 40 востребованных специальностей: спасатели, инженеры, водители транспорта, медработники и другие. Соревнование проходит в 28 раз при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Конкурс входит в систему соцпартнерства правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и столичной конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).