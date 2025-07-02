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Ликсутов: ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге центра "Эксперт"

Ликсутов: ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге центра "Эксперт" - РИА Новости, 02.07.2025

Ликсутов: ОЭЗ Москвы заняла первое место в рейтинге центра "Эксперт"

Особая экономическая зона "Технополис Москва" заняла первое место в рейтинге российских индустриальных парков и ОЭЗ страны по версии Аналитического центра (АЦ)... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:13:00+03:00

2025-07-02T11:13:00+03:00

2025-07-02T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" заняла первое место в рейтинге российских индустриальных парков и ОЭЗ страны по версии Аналитического центра (АЦ) "Эксперт" за вклад в экономику РФ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, аналитики высоко оценили вклад ОЭЗ Москвы в экономику страны, уровень ее клиентоориентированности, а также эффективность деятельности управляющей компании по итогам прошлого года.АЦ "Эксперт" представил итоги девятого ежегодного рейтинга индустриальных парков и особых экономических зон страны. Главной особенностью нового исследования стало исследование уровня клиентоориентированности индустриальных площадок, как одного из ключевого запроса бизнеса в период мировой трансформации экономики."ОЭЗ "Технополис Москва" является одним из самых эффективных и востребованных инструментов поддержки столичного высокотехнологичного бизнеса. Компании особой экономической зоны регулярно создают передовые разработки, которые работают на благо всей страны. Так, по итогам 2024 года аналитики рейтинга высоко оценили вклад ОЭЗ "Технополис Москва" в экономику Российской Федерации, поставив ее по этому показателю на первое место. Кроме этого, ОЭЗ Москвы подтвердила свой высокий уровень клиентоориентированности, получив максимальный балл рейтинга в блоке "Услуги", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Кроме того, была дана оценка экономической эффективности деятельности управляющих компаний индустриальных парков и особых экономических зон. ОЭЗ Москвы показала одно из лучших значений средней рентабельности."ОЭЗ "Технополис Москва" — это не только высокотехнологичная промышленная инфраструктура, но и пространство для развития человеческого и кадрового потенциала. Эксперты рейтинга отметили, что по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ столицы сопоставима с занятостью небольшого города. На данный момент в ОЭЗ Москвы создано более 22 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что для сотрудников и посетителей ОЭЗ регулярно проводятся образовательные, спортивные и досуговые мероприятия.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в особой экономической зоне Москвы уделяется внимание созданию благоприятной деловой среды. Для этого строится новая инфраструктура, улучшается транспортная доступность, предоставляется широкая линейка сервисов – от личного кабинета резидента до консалтинговых и маркетинговых услуг. Данные меры способствуют комплексному социально-экономическую развитию ОЭЗ столицы.

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москва, россия, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса