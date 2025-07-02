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Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане - РИА Новости, 02.07.2025
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11:12 02.07.2025 (обновлено: 11:58 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/moskva-2026658444.html
Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане
Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане - РИА Новости, 02.07.2025
Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане
Многофункциональный городской квартал появится в районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития незастроенной территорий,... РИА Новости, 02.07.2025
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2025-07-02T11:58:00+03:00
москва
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Многофункциональный городской квартал появится в районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития незастроенной территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил заммэра, право развития земельного участка площадью 4,74 гектара в районе метро "Тютчевская" выставят на торги."Инвестор, которого определят по итогам аукциона, сможет построить там многофункциональный городской квартал с жилыми домами, в том числе для реализации программы реновации, и общественно-деловой инфраструктурой. Инвестиции в проект оцениваются в 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 419,19 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест", –приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Проект предусматривает возведение свыше 105 тысяч квадратных метров жилья, включая квартиры для программы реновации, а также многофункционального комплекса, указывается в сообщении.Постановление о реорганизации территории в Тёплом Стане ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250701/efimov-2026405536.html
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москва, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане

Ефимов: многофункциональный квартал построят в Теплом Стане в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Многофункциональный городской квартал появится в районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития незастроенной территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как уточнил заммэра, право развития земельного участка площадью 4,74 гектара в районе метро "Тютчевская" выставят на торги.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Ефимов: более 21 тысячи москвичей получили в ЗАО жилье по реновации
1 июля, 09:12
"Инвестор, которого определят по итогам аукциона, сможет построить там многофункциональный городской квартал с жилыми домами, в том числе для реализации программы реновации, и общественно-деловой инфраструктурой. Инвестиции в проект оцениваются в 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 419,19 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест", –приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Проект предусматривает возведение свыше 105 тысяч квадратных метров жилья, включая квартиры для программы реновации, а также многофункционального комплекса, указывается в сообщении.
Постановление о реорганизации территории в Тёплом Стане ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Ефимов: школу в Ново-Переделкине планируют достроить в этом году
1 июля, 11:12
 
МоскваЖильеВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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