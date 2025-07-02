https://ria.ru/20250702/moskva-2026658444.html

Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане

Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане - РИА Новости, 02.07.2025

Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане

Многофункциональный городской квартал появится в районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития незастроенной территорий,... РИА Новости, 02.07.2025

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москва

жилье

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Многофункциональный городской квартал появится в районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития незастроенной территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил заммэра, право развития земельного участка площадью 4,74 гектара в районе метро "Тютчевская" выставят на торги."Инвестор, которого определят по итогам аукциона, сможет построить там многофункциональный городской квартал с жилыми домами, в том числе для реализации программы реновации, и общественно-деловой инфраструктурой. Инвестиции в проект оцениваются в 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 419,19 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест", –приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Проект предусматривает возведение свыше 105 тысяч квадратных метров жилья, включая квартиры для программы реновации, а также многофункционального комплекса, указывается в сообщении.Постановление о реорганизации территории в Тёплом Стане ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250701/efimov-2026405536.html

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