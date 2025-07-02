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Чекунков рассказал об обновлении флота для северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
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21:15 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/more-2026827109.html
Чекунков рассказал об обновлении флота для северного завоза
Чекунков рассказал об обновлении флота для северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
Чекунков рассказал об обновлении флота для северного завоза
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, Росатомом и РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:15:00+03:00
2025-07-02T21:15:00+03:00
экономика
дальний восток
арктика
россия
алексей чекунков
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, Росатомом и судовладельцами готовит программу обновления этого флота, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его словам, ключевым фактором для обеспечения долгосрочной надежности северного завоза является флот - водный транспорт обеспечивает более 90% от совокупного объема доставки грузов. "Сегодня в осуществлении северного завоза задействовано 444 судна, 172 морских и 272 речных. Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, с Росатомом и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза. Работа по повышению эффективности северного завоза будет продолжена. Доклад окончен", - сказал Чекунков.
https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html
дальний восток
арктика
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экономика, дальний восток, арктика, россия, алексей чекунков, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Дальний Восток, Арктика, Россия, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Чекунков рассказал об обновлении флота для северного завоза

Чекунков: готовится обновление флота для северного завоза

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, Росатомом и судовладельцами готовит программу обновления этого флота, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его словам, ключевым фактором для обеспечения долгосрочной надежности северного завоза является флот - водный транспорт обеспечивает более 90% от совокупного объема доставки грузов.
"Сегодня в осуществлении северного завоза задействовано 444 судна, 172 морских и 272 речных. Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, с Росатомом и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза. Работа по повышению эффективности северного завоза будет продолжена. Доклад окончен", - сказал Чекунков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза
Вчера, 20:37
 
ЭкономикаДальний ВостокАрктикаРоссияАлексей ЧекунковВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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