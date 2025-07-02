https://ria.ru/20250702/minprosveschenie-2026639744.html

Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ

Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ - РИА Новости, 02.07.2025

Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ

Минпросвещения РФ сохранит право родителей выбирать самим формат обучения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:27:00+03:00

2025-07-02T02:27:00+03:00

2025-07-02T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит право родителей выбирать самим формат обучения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская. Ранее родительское сообщество направило в правительство РФ петицию против регресса в системе образования детей с ОВЗ. В обращении ссылаются на рабочий доклад Института коррекционной педагоги, где было предложено лишить родителей права выбора формы образования и образовательной организации для собственного ребенка. "Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования", - сказала Фальковская. Она также добавила, что России необходима собственная модель инклюзивного образования. "Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей", - заключила глава департамента.

https://ria.ru/20250701/minprosveschenie-2026434011.html

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