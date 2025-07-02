https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки - РИА Новости, 02.07.2025
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:28:00+03:00
2025-07-02T15:28:00+03:00
2025-07-02T15:28:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025734795_0:224:813:681_1920x0_80_0_0_d52533d85fe7939aeb3e32286382894f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Минаеву меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали агентству в суде. Минаеву заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он объявлен в международный розыск, уточнили в судебной инстанции. Ранее карточка Минаева появилась в базе розыска МВД РФ. Последняя запись в Telegram-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале.
https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html
химки (городской округ в московской области)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025734795_0:190:765:764_1920x0_80_0_0_fdbd04faaa94052be45cd6590e5b4987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области), москва
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Москва
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки
Суд заочно арестовал экс-замглавы Химок Минаева по обвинению в получении взятки