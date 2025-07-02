https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки

Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки - РИА Новости, 02.07.2025

Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:28:00+03:00

2025-07-02T15:28:00+03:00

2025-07-02T15:28:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Минаеву меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали агентству в суде. Минаеву заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он объявлен в международный розыск, уточнили в судебной инстанции. Ранее карточка Минаева появилась в базе розыска МВД РФ. Последняя запись в Telegram-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале.

https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html

химки (городской округ в московской области)

москва

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происшествия, химки (городской округ в московской области), москва